Fiica lui Katie Holmes a împlinit 15 ani. Cum arată acum Suri Cruise

Suri Cruise, fiica pe care actrița Katie Holmes o are din căsătoria cu Tom Cruise, a împlinit pe 18 aprilie vârsta de 15 ani. Cu această ocazie, mama ei a publicat o serie de fotografii rare cu fiica sa.

„La mulți ani pentru aniversarea de 15 ani, dragă! Te iubesc!!!!!!!! Nu îmi vine să cred că deja ai 15 ani!”, a fost mesajul transmis de Katie Holmes pe Instagram. Katie Holmes este una dintre vedetele care își păstrează viața de familie departe de lumina reflectoarelor și sunt puține ocaziile în care dezvăluie imagini cu Suri pe rețelele de socializare, însă, se pare că actrița a făcut o excepție cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale.

Suri Cruise a fost surprinsă recent de către paparazzi, sărbătorindu-și ziua de naștere alături de două prietene în New York. Tânăra și prietenele ei au fost văzute în timp ce își făceau fotografii și mâncau înghețată.

Din imagini, putem observa cât de mult seamănă Suri cu mama ei, Katie Holmes. Având în vedere contextul actual, Suri a respectat măsurile de siguranță impuse în această perioadă, iar ea și prietenele ei purtatu măști de protecție și le-au scos atunci când făceau o fotografie sau se bucurau de o înghețată. De asemenea, putem remarca faptul că Suri are și un buchet impresionant de flori.

Anul trecut, atunci când Suri Cruise a împlinit 14 ani, Katie Holes i-a organizat fiicei sale o petrecere acasă din cauza pandemiei. Katie dezvăluia la vremea respectivă pentru Vogue Australia că pandemia i-a permis să petreacă mai mult timp de calitate cu fiica ei.

Katie Holmes și Tom Cruise s-au căsătorit în 2006, iar în 2012 s-au despărțit. Tom mai are doi copii cu fosta lui soție, Nicole Kidman: Isabella și Connor.

În 2020, Leah Remini, personaj principal în serialul-documentar Scientology and the Aftermath, a făcut mai multe mărturisiri șocante despre Tom Cruise și familia sa într-un interviu acordat publicației The Post.

Leah Remini preciza că Tom Cruise a petrecut din ce în ce mai puțin timp cu fiica sa de când a divorțat de mama ei. Aceasta susținea că alăturarea actorului la Biserica scientologică l-a împiedicat să mai petreacă timp cu fiica sa, Suri Cruise. Mai mult, cei doi nici nu s-au mai văzut de la divorț încoace, iar Tom se pregătește să o înlăture de tot pe Katie din viața copilului, după spusele actriței.

