Fiica lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, face declaratii in legatura cu Emmanuel Macron

In timpul campaniei prezidentiale, tanara avocata a fost implicata in lansarea unui comitet de sustinere pentru Emmanuel Macron: „Am considerat mereu ca Emmanuel este o personalitate extraordinara”, a declarat ea despre tatal sau vitreg.

Duminica trecuta, Tiphaine Auzière, candidata la alegerile legislative, s-a exprimat in paginile publicatiei „La Voix du Nord”, evocand primele luni la Palatul Elysée ale lui Brigitte Macron si ce s-a schimbat de atunci in viata familiei. „Familia a ramas exact la fel. In schimb, s-a schimbat felul in care ne privesc oamenii, adeseori vin sa ne vorbeasca pe strada, de obicei intr-un mod binevoitor; ne transmit mesaje, ne vorbesc despre problemele lor. Iar asta ne ajuta sa mergem mai departe. Probabil ca, pe parcursul celor patru ani, vor fi mai putin binevoitori, dar in momentul de fata asa stau lucrurile. Se intampla sa ni se ceara si fotografii sau autografe, dar asta foarte rar.”

Tiphaine Auzière a adaugat ca nu ezita sa discute despre problemele legate de dreptul muncii cu presedintele Macron. „Ma asculta de fiecare data. Daca ia in considerare ideile mele? In orice caz, stiu ca ne aflam pe aceeasi lungime de unda in legatura cu mai multe subiecte”.

Pe langa Tiphaine Auzière, Brigitte Macron mai are doi copii: Laurence Auzière (de profesie cardiolog) si Sébastien, statistician, care a fost si el implicat in campania electorala a lui Emmanuel Macron, fiind responsabil cu retelele sociale.

Foto: Hepta