Fergie si Josh Duhamel divorteaza dupa 8 ani de casatorie

Fergie si Josh Duhamel divorteaza si, potrivit declaratiei comune facute pentru People, separarea a avut loc in urma cu cateva luni.

Cantareata in varsta de 42 de ani si actorul in varsta de 44 de ani au impreuna si un copil, un baiat, Axl in varsta de 4 ani.

Desi sunt casatoriti de 8 ani, cei doi au format un cuplu timp de 13 ani. Anuntul conform caruia Fergie si Josh Duhamel divorteaza i-a luat prin surprindere pe fanii cuplului, mai ales ca cei doi pareau atat de fericiti impreuna.

“Cu dragoste infinita si respect am decis sa ne despartim ca si cuplu la inceputul acestui an”, au declarat cei doi.

“Pentru a oferi familiei noastre cea mai buna oportunitate de a se adapta, am vrut sa pastram aceasta situatie cat mai privata inainte de a o impartasi cu publicul”, au mai subliniat Fergie si Josh Duhamel.

“Suntem si vom fi mereu uniti in a ne sprijini unul pe celalalt si familia noastra”.

Zilele trecute, Fergie a fost fotografiata in Brazilia unde isi promoveaza noul album, „Double Dutchess”, iar paparazi au sesizat faptul ca artista nu mai purta verigheta.

Vestea ca Fergie si Josh Duhamel divorteaza vine la nici o saptamana dupa ce Fergie a vorbit intr-un interviu despre zvonurile potrivit carora ar urma sa devina mama pentru a doua oara.

„Am auzit atat de multe zvonuri despre asta. Nu am nicio idee ce ne rezerva viitorul”, declara cantareata.

Cuplul nu a mai fost vazut impreuna de cateva luni, insa in luna ianuarie cei doi au postat pe retelele sociale mai multe imagini cu ocazia sarbatoririi a opt ani de casatorie.

Fergie si Josh Duhamel sunt impreuna din 2004 dupa ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Las Vegas”. Ei s-au logodit in decembrie 2007, iar in ianuarie 2009 s-au casatorit in cadrul unei ceremonii intime in Malibu.

