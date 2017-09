Fergie, primele declaratii despre divortul de Josh Duhamel

Fergie si Josh Duhamel au anuntat saptamana trecuta ca divorteaza si, potrivit declaratiei comune facute pentru People, separarea a avut loc in urma cu cateva luni.

Desi sunt casatoriti de 8 ani, cei doi au format un cuplu timp de 13 ani. Anuntul conform caruia Fergie si Josh Duhamel divorteaza i-a luat prin surprindere pe fanii cuplului, mai ales ca cei doi pareau atat de fericiti impreuna.

Cantareata in varsta de 42 de ani si actorul in varsta de 44 de ani au impreuna si un copil, un baiat, Axl in varsta de 4 ani.

Fergie a acordat primele declaratii despre divort revistei People.

„Sincera sa fiu, devenise putin ciudat pentru noi sa raspundem la toate intrebarile legate de viata noastra amoroasa”, a declarat Fergie, care se afla in turneu de promovare a celui mai recent album al sau, „Double Dutchess”.

“Suntem prieteni extraordinari, ne iubim foarte mult, insa s-a ajuns in punctul in care lucrurile erau cam ciudate”, a completat cantareata, „Nu exista un moment perfect, asa ca am decis sa facem acest pas”.

Un singur lucru nu este deloc ciudat in relatia celor doi, mai exact modul se vor ocupa de cresterea fiului lor, Axl. „Am vrut sa discutam despre acest aspect in privat si am ajuns la un acord benefic pentru Axl”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE