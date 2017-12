Femeile vor purta negru la Premiile Globurile de Aur 2018, iar motivul este unul important

Conform Us Weekly, femeile vor purta negru la acest eveniment in scopul protestarii impotriva abuzurilor sexuale si hartuirii femeilor. Aceasta idee a pornit de la un grup mic de actrite care purtau negru in spirit de solidaritate. Ideea s-a auzit din ce in ce mai departe, lista “sustinatoarelor“ devenind din ce in ce mai mare.

“Aceasta miscare se raspandeste foarte repede, majoritatea femeilor nominalizate si a celprlalte invitate vor participa. Toti stilistii care realizasera fitting-ul pentru Globes pentru clientii lor, sunt acum nevoiti sa il schimbe “, a marturisit o sursa.

Cu toate ca este inca incert care dintre nominalizate vor participa la acest “protest mut“, pe lista femeilor nominalizate se afla vedete precum Meryl Streep, Jessica Chastain, Helen Mirren, Emma Stone, Nicole Kidman, Reese Witherspoon,.

Aceasta miscare nu este singura forma de protest care va avea loc in cadrul evenimentelor ce urmeaza. Astazi s-a anuntat ca la SAG 2018 Awards va avea loc un moment organizat de femei cu scopul de a face auzita vocea femeii in industria Hollywood. “Este (un moment) pentru toate femeile care au avut curaj sa vorbeasca“, Kathy Connel, producator exclusiv pentru SAG, a spus reporterul de la Hollywood.

Ceremonia Globurile de Aur 2018, prezentata de Seth Meyers, va avea loc duminica, 7 ianuarie 2018, la ora 8 seara.

Text: Monica Andrei

Foto: Arhiva Revistei ELLE