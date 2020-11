Feli vorbește despre momentul în care a fost cerută în căsătorie

Feli a vorbit despre momentul special din viața ei în care Cătălin, partenerul alături de care formează un cuplu de mai mulți ani, a cerut-o în căsătorie. Cântăreața a fost destul de discretă pe parcursul anilor cu privire la relația ei.

Feli a povestit pe larg cum a decurs cererea în căsătorie în cadrul emisiunii La Măruță de pe Pro TV. „În mai a venit și m-o cerut de nevastă și prima dată nu am auzit de emoție, am fost surdă total, și a trebuit să mă mai ceară o dată. Imediat după m-a cerut pentru că nu am răspuns nimic, m-am aruncat în canapea ca toate fetele astea pe care le vedeți pe Facebook când sunt cerute în căsătorie, emoționate, fără cuvinte. Exact așa siropoasă am fost și eu.”

Întrebată când anume va avea loc nunta, artista a spus că ea și partenerul ei încă nu s-au gândit. „Nu ne-am gândit. E așa o chestie mai mult de alint, asta cu cerutul”, a declarat Feli pentru emisiunea „La Măruță.”

În luna septembrie, Feli a dezvăluit pe rețelele de socializare că partenerul ei, Cătălin, a cerut-o în căsătorie. „DA! ? Accept să-ți fiu soție, Cătălin! Pentru că mă accepți fix așa cum sunt și pentru că ne iubim și respectăm. Accept pentru că ești cel mai bun prieten al meu. Că nu te sperie nebuniile mele și momentele de Feli cea nu tocmai lapte și miere uneori. Accept pentru că viața cu tine e simplă, frumoasă și așezată și pentru că ne trăim povestea ca doi adolescenți care se iubesc la nebunie când se iubesc, și sunt 2 vulcani când se aprind. Mulțumesc că m-ai făcut mamă de Nora Luna și (imediat) soția ta. Când îmi spui „nevastă” mă simt cea mai mândră! Că-s a ta!”, a scris Feli pe Instagram la vremea respectivă.

În cadrul unui interviu pentru revista Unica, Feli a mărturisit că au existat și momente dificile în relația ei de cuplu odată cu nașterea fiicei sale, Nora Luna, în vârstă de doi ani. „A fost o provocare a vieții pentru amândoi, pentru că Nora Luna a venit surpriză încă de la începutul relației. În prima săptămână după ce Cătălin s-a mutat în țară, am rămas însărcinată. Nu am avut un șoc atunci când am aflat. Ne-am bucurat amândoi ca doi copii!”

Cântăreața a declarat că s-a confruntat și cu depresia, însă, a reușit să treacă peste. „Eu nu am fost neapărat cea mai liniștită. Am trecut printr-o depresie destul de urâtă, dar Cătălin, mama și prietenii-familie, terapia (care este foarte importantă în viața tuturor), m-au ajutat enorm”, a spus Feli pentru Unica.

Citește și:

Emma Watson a fost surprinsă în compania iubitului ei

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro