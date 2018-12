The Fashion Awards 2018 – Cele mai spectaculoase ținute și marii câștigători (GALERIE FOTO)

Descoperă în galeria noastră ce ținute spectaculoase au purtat vedetele prezente la The Fashion Awards 2018.

Printre marii câștigători al galei The Fashion Awards 2018 se numără:

Accessories Designer of the Year: Demna Gvasalia (Balenciaga)

Brand of the Year: Gucci

British Designer of the Year Menswear: Craig Green

British Designer of the Year Womenswear: Clare Waight Keller (Givenchy)

British Emerging Talent Menswear: Samuel Ross (A-COLD-WALL)

British Emerging Talent Womenswear: Richard Quinn

Business Leader: Marco Bizzarri (Gucci)

Designer of the Year: Pierpaolo Piccioli (Valentino)

Model of the Year: Kaia Gerber

Urban Luxe: Off-White

2018 Trailblazer Award: Kim Jones

Isabella Blow Award for Fashion Creator: Mert & Marcus

Outstanding Achievement: Miuccia Prada

Special Recognition Award for Innovation: Parley for the Oceans

Swarovski Award for Positive Change: Vivienne Westwood

Foto: Image.net, PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK