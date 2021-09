Fără operații estetice! Emilia Clarke se teme de bisturiu

Emilia Clarke, cunoscută pentru rolul Daenerys Targaryen din Game Of Thrones, nu este o fană a intervențiilor menite să o ajute să-și păstreze aspectul tânăr și nu o interesează „standardele de frumusețe ridicole.”

Actrița de 34 de ani a declarat pentru People că e departe de ea ideea de a-și lăsa vreodată fața pe mâinile cuiva cu un bisturiu în mână. Frumoasa brunetă a subliniat că chirurgia estetică nu doar o sperie, ci, contrar a ceea ce se spune de zeci de ani la Hollywood, i-ar putea afecta și cariera. „În primul rând, mă tem și în al doilea rând, nu-mi pot face treaba dacă nu-mi pot mișca fața”, a mai spus Clarke, care este ambasadoare Clinique.

„Dacă cineva are de gând să-mi spună că am nevoie de o intervenție ca să fiu acceptabilă și la nivelul standardelor ridicole de frumusețe setate de societate, o să-i spun că se poate conduce și singur afară”, a mai zis ea. „Nu sunt sigură pe cum arăt, dar am competența de a-i spune cuiva care are o părere despre cum arăt că nu sunt interesată să i-o aud.”

„Ce naiba e în neregulă cu îmbătrânirea? Care sunt cele două adevăruri din viață? Impozitele și moartea. Se întâmplă. Îmbătrânirea este garantată. Cred că femeile care arată cel mai frumos sunt femeile care nu par mai tinere”, a conchis ea.

Actrița născută la Londra a trecut prin două intervenții chirurgicale menite să-i salveze viața, după ce a suferit anevrisme cerebrale în 2011 și 2013. După aceste experințe dure, Emilia se simte norocoasă că are șansa de a ajunge la bătrânețe. „Pe patul de moarte, o să-ți amintești clipele de fericire, cu tine fiind fericită”, a mai spus ea în interviu. „Nu o să-ți amintești momentele când ți-ai făcut selfie-ul ăla super-drăguț. (…) Pe măsură ce a trecut timpul, am înțeles că oamenii sunt frumoși când nu se gândesc la ei înșiși și la cum arată.”

