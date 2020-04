Fanii familiei regale britanice au ocazia de a vedea fotografii inedite cu grădina Palatului Buckingham

În contextul pandemiei de coronavirus, Regina Elisabeta a II-a s-a izolat alături de Prințul Philip la Castelul Windsor. Cu toate acestea, reședința sa regală, mai exact Palatul Buckingham, arată minunat în această perioadă datorită grădinii impresionante și plină de flori, iar fanii familiei regale au putut vedea câteva imagini care nu au mai fost publicate până acum.

Cu ocazia National Gardening Week, Mark Lane, grădinarul care a lucrat pentru Regina Elisabeta a II-a timp de 28 de ani a imortalizat câteva flori din grădina Palatului Buckingham. De la camelie, glicină, zambilă sălbatică sau flori de cireși, toate aceste imagini i-au încântat vizual pe admiratorii familiei regale. „Sărbătorim Săptămâna Națională a Grădinăritului și beneficiile semnificative pe care natura le poate avea asupra bunăstării noastre – în special în aceste vremuri dificile”, a fost descrierea unui video cu grădina Palatului Buckingham publicat pe Twitter.

This week were celebrating National Gardening Week, and the enormous benefits nature can have on our wellbeing – particularly during these challenging times. 🌸💭

📍Buckingham Palace pic.twitter.com/INb7YqqCYG

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 27, 2020