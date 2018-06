Fanii cântăreței Beyonce sunt convinși că artista este din nou însărcinată la doar un an de la nașterea gemenilor

Beyonce și Jay Z abia și-au început turneul mondial acum câteva zile, după pauza de un an pe care cei doi au luat-o pentru a avea grijă de gemeni, dar fanii vedetei speculează ca Beyonce ar fi din nou însărcinată cu ce de-al patrulea copil.

După primele concerte din turneul On The Run II, fanii faimosului cuplu au început să discute pe rețelele sociale, aceștia fiind de părere că Beyonce încearcă să-și ascundă burtica în creștere. Când a venit vorba de garderobă, artista de 36 de ani a optat pentru rochii și sacouri strânse în talie, printre care și o ținută semnată LaQuan Smith cu paiete, care îi acoperea stomacul.

Desigur, unul dintre motivele pentru care artista ar dori să fie cât mai îmbrăcată este vremea din Europa, unde se află ea acum în turneu, care poate fi foarte schimbătoare. Cu toate acestea, fanii ei cred că adevaratul motivul ar fi că artista este din nou însărcintă.

“Beyonce sigur este însărcinată” a spus o fană a artistei pe contul ei de Twitter după ce a participat la unul din concerte, unde Beyonce a purtat un trench argintiu.

“Se pare că Beyonce este însărcinată din nou. Stiți foarte bine că cei doi iubesc cifral 4 și în plus poartă toate acele trench-uri în turneu,” a publicat alt fan pe contrul lui de Twitter.

“Cred că este cea mai mare sursă de motivație din lume faptul că Beyonce este însărcinată în turneul ei mondial,” a adăugat alt fan.

“Dacă te uiți cu atenție poți observa că rochia cântăreței are aplicată o inimă chiar în partea de mijloc a stomacului. Sunt convins că acolo este un mic îngeraș în creștere.”

If you notice on Beyonces dress a heart is located on the mid section. im convinced that there is a little angel growing inside. Heart represents Heart beat. #Beyonce #OnTheRunII #beychella #coachella #baby4 #jayz #blue #sir #rumi pic.twitter.com/b8vs9daxbb

— Nados (@belleteefess) June 14, 2018