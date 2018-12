Familia regală a Spaniei ne surprinde cu o felicitare de Crăciun adorabilă

Fotografia aleasă pentru a constitui felicitarea de sărbători de anul acesta îi are în prim-plan pe Regele Felipe, Regina Letizia și cele două fiice ale lor, Prințesa Leonor, în vârstă de 13 ani, și Prințesa Sofia, în vârstă de 11 ani, care au fost surprinși într-o vacanță. Imaginea a fost realizată în luna septembrie, în timpul primei vizite în Asturia a Prințesei Leonor.

„Cu multă afecțiune și cele mai bune gânduri” este scris de mână în interiorul felicitării, deasupra unui text printat care spune „Crăciun Fericit și La Mulți Ani, 2019″ atât în spaniolă, cât și în engleză. Urările sunt încheiate de semnăturile fiecărui membru al familiei regale.

