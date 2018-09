Familia Regală a anunțat că vom avea parte de încă o nuntă regală

View this post on Instagram

CASAMENTO REAL! O Palácio de #Buckingham anunciou hoje o #noivado da linda #Lady #GabriellaWindsor com o bonitão #ThomasKingston. Ela é filha do #principeMichael de Kent (primo legítimo da #rainhaElizabeth) com a #princesaMichael de Kent. Michael é tão próximo da rainha que mora no Palácio de Kensington (vizinho ao #principeWilliam e #KateMideton) e chega a representar a rainha em alguns eventos. Curiosidade: sua principal assessora é uma cearense linda de viver e refinada (já participou até de jantares com a rainha em Buckingham), filha de uma adorável amiga minha, de quem já fui hóspede na Inglaterra. Mas voltando a falar dos noivos, o casamento acontece em agosto do próximo ano, em Londres. Desde já meu votos de felicidades aos #noivos! (Confira outros posts e marque aqui quem você acha que vai gostar do nosso perfil!)