Familia Kardashian, din nou în mijlocul unei controverse

Jameela Jamil, actrița din serialul „The Good Place”, critică dur familia Kardashian, după comentariile recente făcute despre înlocuirea mâncării cu shake-uri speciale.

Kris Jenner a vorbit în New York Times despre decizia familiei sale de a promova shake-urile care înlocuiesc mâncarea. „Nu trăiesc în acel spațiu cu energie negativă. Nouăzeci la sută din oameni vor fi încântați în privința familiei, a călătoriei și a ceea ce suntem”, a spus aceasta.

Kim a continuat, apărându-și munca: „Dacă există o muncă care este ușoară și nu trebuie să stăm departe de copiii noștri, atunci este o oportunitate uriașă. Dacă cineva ar primi aceleași oportunități de carieră, cred că ar trebui să le ia în calcul. Vei fi criticat pentru aproape orice, așadar cât timp îți place sau crezi în asta sau merită din punct de vedere financiar, oricare ar fi decizia ta, este ok atât timp cât ești ok cu asta.”

Jameela Jamil nu a fost de acord cu aceste comentarii și a arătat foarte clar acest lucru prin mesajele postate pe Twitter. Actrița a spus că familia „Kardashian are buzunarele pline de sângele și diareea adolescentelor”.

„La naiba cu persoanele tinere, ușor impresionabile, sau cei care se luptă cu probleme cu alimentație, noi vrem banii”, a mai scris actrița, atacând în continuare familia Kardashian.

Un fan a încercat să îi explice actriței că este datoria consumatorului să caute mai multe informații despre produsele promovate, însă răspunsul Jameelei a fost unul sarcastic: „Da, adolescente prostuțe cu probleme de alimentație. Fiți mai inteligente. Aceasta este vina voastră, fetelor. Rușine să vă fie vouă, nu adulților miliardari care se bazează pe insecuritățile și temerile voastre. Care se bazează pe valoarea patriarhală potrivit căreia femeile sunt valoroase doar dacă aspectul lor fizic respectă standardele societății.”

Yeah DUMB teenage girls with eating disorders. Be smarter. This is your fault little girls. Shame on YOU not the grown billionaire adults preying on your insecurity and fear. Preying on the patriarchal value that women are only valuable if their aesthetic meets societal standards https://t.co/tEPhmEj2h1

— Jameela Jamil (@jameelajamil) March 31, 2019