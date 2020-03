Experții în limbajul trupului au decodat comportamentul membrilor familiei regale de la ultimul angajament regal al lui Meghan Markle și Prințul Harry

Prințul Harry și Meghan Markle au participat la ultimul lor eveniment în calitate de membri seniori ai Casei Regale Britanice, mai exact la slujba organizată în onoarea Commonwealth la Westminster Abbey, pe 9 martie.

Așa cum era de așteptat, interacțiunea celor doi cu ceilalți membri ai familiei regale a fost intens analizată și comentată de presă, fanii lor, dar și de experții în limbajul trupului.

Spre deosebire de anul trecut, Prințul William, Kate Middleton, Prințul Harry și Meghan Markle nu au participat la evenimentele precedente slujbei și au fost poftiți la locurile lor din Westminster Abbey, înainte de sosirea Reginei. Acest lucru a făcut ca orice schimb de politețuri și saluturi între cele două cupluri regale să aibă loc în interiorul catedralei.

Era de așteptat ca interacțiunea lor să fie în atenția tuturor, iar potrivit expertului în limbajul trupului Blanca Cobb modul în care s-au comportat cele două cupluri regale a lăsat să se înțeleagă care este relația dintre ei.

„Pe măsură ce Meghan salută, ea și Harry spun ‘Bună’. Kate nu se uită în direcția lor, însă vorbește puțin cu doamna îmbrăcată în alb (Sophie, Contesă de Wessex) care stă chiar în spatele ei. Nicio expresie nu se poate citi pe fața lui Kate atunci când se așează pe scaun”, a explicat Blanca Cobb, citată de cosmopolitan.com.

Blanca Cobb a precizat că se observă cum „Prințul William le-a răspuns lui Meghan și Harry, însă, per total, salutul dintre cele două cupluri pare insipid, neconvingător, în special modul în care Kate i-a ignorat pe cei doi. Chiar dacă era vorba de un eveniment formal, Kate ar fi putut zâmbi sau să îi salute”.

NEW: Prince Harry and Meghan joined the royal family at a Westminster Abbey Commonwealth Day service, the first time they've been seen publicly with Prince William and Kate in months and their final engagement as working members of the royal family. https://t.co/SSum5cv2qn pic.twitter.com/amQEn5PqKd

— World News Tonight (@ABCWorldNews) March 9, 2020