EXCLUSIV: Andreea Marin, declaratii despre participarea la Miss Romania, pe cand avea doar 19 ani

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute personalitati din showbiz-ul romanesc – o prezenta eleganta, subtila, dar cu un caracter puternic, pregatita mereu sa lupte pentru cauzele in care crede. Putini stiu despre ea ca a participat, pe cand avea doar 19 ani, la Miss Romania. Asadar, am provocat-o chiar pe Andreea sa ne raspunda la cateva intrebari despre acea experienta!

ELLE: Ce a insemnat participarea la Miss Romania pentru tine?

Andreea Marin: Sincer, nu mai mult decat o experienta de viata, am bifat-o, dar scopul meu nu era sa cresc datorita calitatilor fizice, ci am ales alta cale: sa construiesc invatand. Asta am si facut, educatia mea continua, perfectionarile de dupa Facultatea de Informatica, experienta de comunicare m-au adus in acest punct.

ELLE: Mai tii minte cum te-ai simtit pe scena?

Andreea Marin: Da. Mi-am dat seama ca nu e pentru mine si ca nu e un drum ce mi se potriveste. Nu a fost deloc o placere sa defilez pe scena, nu ma simteam deloc omul facut pentru asta. Mintea mea isi dadea seama ca e subestimata in favoarea calitatilor fizice. Trebuie sa fiu cinstita si sa spun ca nu mi se potriveste o competitie de acest fel. Nu cunosteam pe nimeni, nu aveam pile, nici nu ma aratam dispusa sa fiu draguta ca sa castig simpatia cuiva care mi-ar fi oferit vreun avantaj in concurs. Cred ca le eram chiar antipatica celor ce aveau altfel de asteptari :).

ELLE: Ce i-ai spune acum Andreei de la 19 ani?

Andreea Marin: Ca trebuie sa fie deschisa sa invete, sa incerce, dar sa schimbe imediat macazul cand simte ca altul e drumul sau. Asta am si facut, de altfel. De aceea, nu am regrete.

ELLE: Titulatura de „cea mai frumoasa femeie” e si avantajoasa, dar si un stereotip. Cum ai perceput tu eticheta asta?

Andreea Marin: In primul rand, eu am bun simt si simtul ridicolului. Niciodata nu m-am crezut cea mai frumoasa, dar am stiut ca pot compensa prin istetime, creativitate, muncind fara sa ma uit la ceas cand am crezut intr-o cauza.