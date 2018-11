EXCLUSIV: Alina Eremia, despre stilul ei, planurile muzicale și ELLE STYLE AWARDS 2018

ELLE: Ți-ai pregătit ținuta pentru ELLE STYLE AWARDS 2018? Noir, glitter sau extravagantza?

Alina Eremia: Noir, glitter și definitely extravaganza, 3 în 1. De îndată ce s-a anunțat dresscode-ul de anul acesta, împreună cu stilistul meu am început să adunăm idei, să ne consultăm, pentru că îmi place să iau parte la proces, și să stabilim look-ul final, care pe mine personal mă încântă și abia aștept să „defilez” cu el. Ținuta este semnată de casa de modă Loulou The Brand și este un spectacol în sine.

ELLE: Împlinim în decembrie 21 de ani. Ce amintire te leagă de ELLE?

A.E.: Moda nu s-a numărat printre preocupările mele din copilărie, dar cu siguranță a câștigat foarte mult teren de-a lungul timpului. Am făcut cunoștință cu ELLE în școală generală, mă opream destul de des la chioșcul de ziare, și tin minte că mi-a atras atenția o copertă ELLE, mi-am achiziționat revista și după a devenit un obicei să o cumpăr lunar.

ELLE: Dar de vârsta de 21 de ani?

A.E.: Consider vârsta de 21 de ani interesantă, pentru că, după părerea mea, în acest punct se marchează o maturizare a omului, cel puțin în cazul meu așa a fost. Se fixează niște valori, se mai schimbă mentalitatea, până atunci e o căutare. La 21 de ani cariera mea luase avant, aveam deja câteva single-uri la activ care au performat foarte bine, totul se întâmpla cu viteză și trebuia să țin pasul, să mă adaptez. De atunci, am continuat să construiesc până in prezent și cu siguranță nu o să mă opresc niciodată.

ELLE: Care este stilul care te caracterizează cel mai bine în viața de zi cu zi?

A.E.: Am un stil young, urmăresc tendințele și adopt doar ce cred că mi se potrivește. Cred că și în fashion, la fel ca în muzică, hainele spun o poveste, un mesaj, transmit un vibe, iar eu cred că stilul meu comunică faptul că sunt o fire spontană, creativă și relaxată, care se simte bine în pielea ei.

ELLE: Ce noutăți pe plan muzical pregătești?

A.E.: O să urmeze o perioadă plină din punct de vedere muzical. Anul acesta obiectivul și dorința mea au fost să îmi îmbunătățesc abilitățile de songwriter, să pot să-mi exprim latura artistică fără inhibiții, fără teama că poate creația mea nu e suficient de bună. Eu mi-am mai pus amprenta pe liniile melodice sau versurile pieselor mele, dar niciodată în proporție atât de mare ca anul acesta. Așa că anul acesta l-am petrecut în mare parte în studio, atunci când nu aveam filmări sau concerte, și am strâns peste 30 de idei din care am selectat ceea ce veți asculta voi; va veni momentul fiecărei piese, în curând.

ELLE: Ce planuri ai pentru finalul anului?

A.E.: Eu încă nu m-am familiarizat cu ideea că a mai rămas atât de puțin din anul acesta, și mai sunt atâtea de făcut. Câteodată, îmi doresc să fac atâtea lucruri încât simt că nu îmi ajunge timpul. Mai am pregătit content muzical pe care abia aștept să îl urc pe canalul meu YouTube, agenda de concerte îmi ocupă destul de mult timp, așa că probabil nu o să sesizez când o să zboare timpul. Cât despre vacanță, am amânat-o pentru luna ianuarie.

