Evan Rachel Wood, declarații cutremurătoare despre violul și tortura prin care a trecut

Actrița Evan Rachel Wood a depus mărturie în fața avocaților din Capitol Hill, Washington DC, din Subcomisia juridică pentru Crimă, Terorism, Securitate Națională și Investigații.

„Credeam că am fost singura ființă care a trecut prin așa ceva și am dus cu mine atât de multă vinovăție și confuzie cu privire la felul în care am răspuns la abuzurile prin care am trecut”, a mărturisit Wood. „Am acceptat lipsa mea de putere și am simțit, cumva, că meritam ce s-a întâmplat”.

Actrița în vârstă de 30 de ani a împărtășit detalii despre experiențele sale traumatizante, care au dus la ani buni în care a suferit de depresie, PTSD (tulburare de stres post-traumatic) și dependență de droguri.

„In timp ce am fost legată, am fost bătută și mi s-au spus lucruri pe care nici nu le pot reproduce, am crezut cu adevărat că o să mor. Nu numai pentru că cel care m-a abuzat mi-a zis – Aș putea să te omor chiar acum – dar pentru că în acel moment am simțit că mi-am părăsit corpul și îmi era prea frică să fug”, a mai povestit ea.

Actrița a mai vorbit și despre faptul că depresia de care suferea ajunsese la un nivel atât de mare încât, la un moment dat, s-a gândit și la sinucidere.

„M-am luptat cu tendința de a-mi face rău până la punctul în care am încercat de două ori să mă sinucid, fapt care a dus la internarea mea într-un spital de psihiatrie pentru o scurtă perioadă de timp. Acesta a fost, totuși, un punct de cotitură în viața mea când am început să apelez la ajutor profesionist pentru a trece peste traumă și stres”, a mai completat Wood.

Actrița s-a aflat la Capitol Hill împreună cu mai multe femei care au vorbit despre atacurile sexuale la care au fost supuse, în încercarea de a determina ca Legea Supraviețuitorilor Atacurilor Sexuale să fie promulgată în toate cele 50 de state ale Americii.

Nu este prima dată când Evan Rachel Wood vorbește despre faptul că a fost violată. Ea a făcut aceste dezvăluiri în 2016, într-o scrisoare trimisă revistei Rolling Stone. Ea a dezvăluit atunci că a fost violată de patronul unui bar și, într-o altă dată, de o persoană apropiată „în timp ce eram împreună”.

