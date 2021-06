Este OFICIAL: Lora pleacă de la Vorbește Lumea. Primele declarații ale artistei

Lora a confirmat că pleacă din emisiunea „Vorbește Lumea.” După ce Adela Popescu a anunțat la începutul lunii ianuarie că este însărcinată pentru a treia oară și a decis să se retragă pentru a avea grijă de ea și de copil, artista i-a sărit în ajutor lui Cove și a revenit în echipa PRO TV.

Lora s-a alăturat echipei pentru prima dată în postura de prezentatoare a unui matinal la finalul lui 2018, atunci când Adela Popescu era însărcinată cu al doilea copil, iar revenirea ei în echipa emisiunii de la PRO TV a fost întâmpinată cu mult entuziasm de către fanii show-ului.

Anunțul că Lora pleacă din emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV a fost confirmat de către artistă la finalul ediției de astăzi, după ce timp de cinci luni, ea și prezentatorul Gabriel Coveșeanu, cunoscut drept Cove, au format o echipă. Lora se desparte de emisiune pentru a aloca mai mult timp proiectelor personale. „Dragii mei, încep prin a vă spune tuturor: Mulțumesc! A fost o perioadă frumoasă în care am fost alături de voi de la prima oră a dimineții, în care am povestit și în care m-ați cunoscut mai bine. De ce să ne împotrivim? Nu e floare la ureche să ne luăm rămas bun din locuri care ne-au adus zâmbete. Acum că programul meu este tot mai încărcat, am decis alături de colegi ca odată cu edițiile de vară, să îmi aloc mai mult timp pentru toate planurile mele: cariera muzicală și afacerea cu produse de beauty. În plus, vom începe promovarea filmului Pup-o, mă 2. Povestea „Vorbește Lumea” merge mai departe de luni, iar aproape de mine puteți rămâne prin rețelele sociale”, a declarat Lora.

Vestea că Lora pleacă de la „Vorbește Lumea” nu îi va surprinde pe fanii artistei. Iar asta pentru că recent a fost întrebată de unul dintre cei care o urmăresc pe Instagram dacă va mai continua să găzduiască emisiunea difuzată de PRO TV.

Răspunsul ei la această întrebare i-a nedumerit pe fani și i-a întristat în același timp. La întrebarea: „O să te mai vedem la „Vorbește Lumea” și în sezonul următor?”, Lora a răspuns astfel: „Guys (Oameni buni – n.red.), am acceptat cu plăcere să prezint din nou „Vorbește Lumea”, pentru că am avut timp. Prima dată a fost greu, și cu concerte, muzică, emisiune, acum am și brand, un brand nou de lansat, filme, multe, nu știu, nu știu.”

Citește și:

Loredana a împlinit 51 de ani și a sărbătorit cu o petrecere de pomină

Foto: PR