Emma Watson se desparte de iubitul sau, dupa 2 ani impreuna

Emma Watson, celebra pentru rolul Hermione Granger din Harry Potter, s-a despartit de William Mack Knight dupa o relatie de 2 ani. Daca nu stiai, iubitul ei este un cunoscut om de afaceri din industria tech.

De curand, acestia au decis sa mearga pe drumuri separate. Conform US Weekly, ultima lor intalnire in calitate de cuplu a fost pe 25 mai si cum altfel decat la o cina romantica in New York.

Actrita este atat de rezervata incat refuza sa faca poze cu fanii pe motiv ca astfel se va sti unde se afla si cu ce se imbraca. Emma a declarat pentru Vanity Fair ca intimitatea este importanta pentru ea:

„Dupa parerea mea, exista o diferenta intre a avea o viata normala si a nu putea sa o ai. Daca cineva ma fotografiaza si face publica imaginea, in 2 secunde se va sti exact unde sunt cu o marja de eroare de 10 metri. Se poate vedea cu cine sunt imbracata si in compania cui ma aflu. Chiar nu pot sa fac publice aceste date.”

Este evident ca strategia functioneaza pentru ca nu stim prea multe despre viata personala a Emmei. Aceasta isi alege cu atentie momentul in care se expune si doreste sa fie in lumina reflectoarelor in calitate de actrita. Cand vine vorba de activitatile din viata personala, tanara mentine misterul. Totusi, cateva detalii despre relatia ei au ajuns la noi. Prima lor intalnire a fost in octombrie 2015. Actrita in varsta de 27 de ani l-a cunoscut pe omul de afaceri in varsta de 37 de ani la teatrul Broadway music Hamilton.

Se pare ca Emma prefera parteneri din afara industriei de film. Un apropiat al cuplului a declarat in trecut pentru The Sun ca Mack este un barbat normal si cu picioarele pe pamant. Barbatul nu are nicio legatura cu Hollywood si Emma era incantata de acest lucru.

Relatia cu Mack a venit dupa despartirea dureroasa din 2014. Emma Watson a suferit mult dupa ce a pus capat relatiei cu jucatorul de rugby Matthew Janney. Tanara a avut nevoie de mai bine de un an pentru a trece peste acest eveniment nefericit. Motivul despartirii acestora a fost distanta: programul diferit si incarcat al celor doi a destramat cuplul.

Lucru admirabil, Emma a invatat din experienta cu fostul iubit si se intalnea cu Mack ori de cate ori avea timp liber. Poate compatibilitatea lor se explica si prin faptul ca au avut acelasi parcurs academic. Acestia au urmat studii la universitatea Princeton din prestigiosul grup Ivy League. Knight a absolvit in 2003 studii de licenta la specializarea Ecologie si Biologie Evolutionista.

Intrebata despre recenta despartire de William Mack Knight, aceasta si-a pastrat pozitia:

„Eu sunt constanta. Nu pot vorbi despre iubitul meu in cadrul unui interviu si apoi sa ma astept ca oamenii sa nu ma fotografieze atunci cand ies din casa. Nu le poti avea pe amandoua. Am observat ca la Hollywood partenerul actorilor este implicat in promovarea filmului si devine parte a performarii si circului. Mi-ar displacea sa stiu ca partenerul meu este parte a unui astfel de show si joaca un rol.”

Nevoia de intimitate si de siguranta a Emmei Watson ni se par cat se poate de justificate. Celebritatea vine la pachet cu multa expunere si este de inteles ca persoanele publice incearca sa isi protejeze viata personala de ochii curiosilor.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Hepta