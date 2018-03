Emma Watson, criticată dur în urma tatuajului greșit #TimesUP

Emma Watson, în vârstă de 27 de ani, a apărut la petrecerea Vanity Fair de duminică seară organizată pentru premiile Oscar cu un imens tatuaj temporar, însă cuvintele „Times Up”, au fost scrise greșit, fără apostrof.

A post shared by Theresa Schmitz (@theresa_schz) on Mar 5, 2018 at 5:48am PST

Vedeta de 27 de ani şi-a dorit să ducă mai departe protestul împotriva hărţuirii sexuale şi a apărut cu un tatuaj pe mâna dreaptă chiar cu numele acestei mişcări: Time’s Up. Doar că scris greşit, fără apostroful de rigoare, între e şi s: „Times Up”. Ideea ei de-a apărea cu acest tatuaj a fost aplaudată de mulţi. Alţii, însă, au criticat-o aspru pentru greşeala gramaticală.

Love Emma Watson trying too hard to prove how much of a feminist she is with that Times Up tattoo and missing the apostrophe 😃😂 — Aaron KD Bourn (@AKDB) March 5, 2018

Emma Watson got a “Time’s Up” tattoo but it’s missing the apostrophe. I sooooo thought she was better than that. #oscars — Kayleigh Ryan (@K4yry) March 5, 2018

Ok ok I’m a big big fan of @EmmaWatson but I can’t be the only one who thinks the #TimesUp tattoo is really tacky? Nasty font, awkward placement and missing apostrophe. IMO it cheapens her whole stance on the movement. — kryssie (@kkryssss) March 5, 2018

Emma Watson: *orders temporary tattoo online

Tattoo: has typo

Emma Watson: eh, good enough pic.twitter.com/uApcEK02Po — Alexandra Harmes (@ha_alexandra) March 5, 2018

„Emma Watson, spune-ne că nu e adevărat ce vedem… De ce-ai făcut asta?”

„Mă amuză Emma Watson cum încearcă ea din răsputeri să demonstreze ce feministă e cu un tatuaj scris greşit. Mă apucă plânsul când îi văd tatuajul. A căzut de la nota 10 la 4. Mă aşteptam la mai mult din partea ei”, au fost câteva dintre comentariile de pe Twitter.

Text: Andreea Pacioras

Foto: Instagram

