Emma Stone este cea mai noua ambasadoare Louis Vuitton!

Pe 8 octombrie, Emma Stone si-a facut aparitia la premiera noului ei film, „Batalia sexelor”, intr-o tinuta din colectia primavara-vara 2018 Louis Vuitton.

„Eu si stilista mea Petra suntem foarte incantate de oportunitatea de a colabora cu Nicolas Ghesquiere, care este incredibil de dragut si talentat!”, a declarat Emma Stone.

Nicolas Ghesquiere a spus ca o admira enorm pe Emma, care este una dintre muzele si prietenele sale de multi ani, si e foarte fericit de aceasta colaborare pe termen lung.



Cu o frumusete rafinata si un talent unic, castigatoarea Oscar este una dintre cele mai bine cotate actrite de la Hollywood in acest moment.

Emma a aparut recent in „La La Land” al lui Damien Chazelle, pentru care a castigat premiul „Best Actress” al Academiei americane de film, iar acum va putea fi vazuta in „Batalia Sexelor”. In 2018 o vom revedea in „The Favourite” si „Maniac” , filme pe care Emma le si produce.

Foto: Louis Vuitton