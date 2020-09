Emilio Vitolo s-ar fi despărțit de logodnica lui după apariția primelor fotografii în compania lui Katie Holmes

Noul iubit al actriței Katie Holmes, Emilio Vitolo, s-ar fi despărțit de logodnica lui, Rachel Emmons, la scurtă vreme după apariția în presă a primelor fotografii cu el și Katie la un restaurant din New York, relatează Daily Mail.

Aceeași sursă dezvăluie că Rachel Emmons, în vârstă de 24 de ani, se simte dezamăgită că relația cu bărbatul pe care îl iubea s-a sfârșit. Potrivit unui prieten apropiat, „până să apară toate aceste imagini în presă, Rachel nu avea nici o idee despre ceea ce se întâmplă. El este un bărbat infidel și povestea nu va avea un final fericit.”

El a mai adăugat și că Rachel Emmons, care este designer, era foarte implicată în relația cu Emilio Vitolo, iar cei doi locuiau împreună. Ei formau un cuplu de mai bine de doi ani și logodna au anunțat-o anul trecut.

Primele zvonuri potrivit cărora Katie Holmes și Emilio Vitolo ar forma un cuplu au apărut acum câteva zile, când actrița a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios la restaurantul Antique Garage din Soho, iar ulterior s-a aflat că este vorba despre Emilio. Cei doi au continuat să iasă împreună și au fost văzuți sărutându-se.

Potrivit aceluiași prieten, Rachel era convinsă că se va căsători cu Emilio, până când au apărut fotografiile când el se sărută cu Katie Holmes, lucru care a pus capăt logodnei lor. „Aveau planuri concrete de nuntă, acum ea a rămas cu toate aceste imagini și trebuie să se mute”, a adăugat sursa. Emilio Vitolo i-ar fi trimis un mesaj lui Rachel în ziua când au fost publicate imaginile să îi spună că se despart, fiind conștient că relația lui cu Katie va fi făcută publică, conform Daily Mail.

Pe contul de Instagram al lui Rachel încă mai există fotografii cu Emilio, lucru care indică faptul că ei nu s-ar fi despărțit. Pe 27 iulie Rachel a publicat ultima imagine alături alături de Emilio.

Tatăl lui Emilio este proprietarul restaurantului Emilio’s Ballato din cartierul Nolita, New York. Emilio lucrează acolo ca bucătar alături de fratele său, Antony și numeroase celebrități au frecventat restaurantul, precum Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna și Bradley Cooper. Emilio Vitolo are 33 de ani și pe lângă pasiunea pentru gătit, mai este și actor. El a apărut în Royal Pains, Inside Amy Schumer, The Right to Live și The Birthday Cake.

Katie Holmes a fost până acum destul de discretă cu viața personală. În mai 2019, ea s-a despărțit de Jamie Foxx, după o relație care ar fi început în 2013. Informațiile despre despărțirea lor s-au aflat în august 2019, după ce Jamie Foxx a fost surprins ținându-se de mână cu artista Sela Vave. Katie Holmes a fost căsătorită cu actorul Tom Cruise între 2006 și 2012. Cei doi au împreună o fiică, Suri, în vârstă de 14 ani.

