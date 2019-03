Emilia Clarke povestește reacția amuzantă pe care Kit Harington a avut-o atunci când au filmat scenele de dragoste în „Game of Thrones”

Deși scenele de dragoste dintre Daenerys Targaryen și Jon Snow au părut destul de dezinvolte în cel de-al șaptelea sezon al serialului „Game of Thrones”, Emilia Clarke povestește într-un interviu pentru Variety că, în realitate, lucrurile nu au fost chiar lipsite de dificultate. „În prima scenă pe care am filmat-o împreună am început amândoi să râdem”, își amintește Emilia Clarke. „De ce te uiți la mine atât de ciudat și de ce spui aceste replici atât de ciudate? Ești prietenul meu!”, a continuat actrița.

Mai mult decât atât, Emilia a vorbit și despre modul în care Kit Harington se prefăcea că îi este greață atunci când filmau scenele romantice. Într-un video filmat în culisele filmărilor „Game of Thrones”, atât Emilia, cât și Kit, au început să scoată sunete de dezgust în timp ce discutau despre relația de incest a personajelor pe care le interpretează. Atmosfera inconfortabilă se pare că se datorează faptului că cei doi actori sunt prieteni și dincolo de platourile de filmare. „Dacă ai cunoaște o persoană de șase ani și ar fi cea mai bună prietenă a iubitei tale, ar exista un sentiment care nu pare natural, foarte ciudat, mai ales filmând o scenă de dragoste”, le-a spus Harington celor de la Variety.

În prezent, Kit Harington este căsătorit cu Rose Leslie, cei doi întâlnindu-se pe platourile de filmare ale serialului. Dragostea lor din poveste s-a transpus în realitate, iar Emilia Clarke a devenit bună prietenă cu Rose la scurt timp după ce actrița a părăsit show-ul.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

