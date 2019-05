Emilia Clarke nu vrea ca fratele ei să asiste la scenele de dragoste în care apare în „Game of Thrones”, chiar dacă face parte din echipa de filmare

Emilia Clarke, actrița care o interpretează pe Daenerys Targaryen în renumitul show „Game of Thrones”, a fost invitată seara trecută în emisiunea lui Jimmy Kimmel Live și a vorbit despre sentimentul inconfortabil de a-l avea alături pe fratele său la filmări, mai ales atunci când este pusă în ipostaze romantice cu un alt actor. „Lucrează în departamentul de filmare, ceea ce este incredibil, este minunat. Sunt anumite zile în care îmi spune: „Oh, o să trec să te văd”, pentru că filmează chiar în camera alăturată, iar eu îi spun: „Nu, este în regulă, sunt bine. Poți să rămâi acolo”, a povestit actrița în legătură cu secvențele de dragoste la filmarea cărora nu vrea să-l aibă prezent pe Bennett, fratele ei.

Deși se pare că Emilia a reușit să evite o întâlnire ciudată cu fratele ei pe platourile de filmare, nu a fost la fel de norocoasă și în privința artistei ei preferate, Beyonce, pe care a văzut-o la o petrecere după Premiile Oscar. „A venit la mine în mod voluntar, ca și când ar fi vrut să-mi vorbească. Iar eu am spus: „Cine e în spatele meu? Doamne Dumnezeule!” Și am stricat totul. Era un fan, iar eu am stricat tot. Doar am scos un sunet și am început să plâng. Iar ea cred că a spus ceva în sensul de: „Hey, devine inconfortabil. Credeam că o să fii cool. La revedere.” Iar eu, în timp ce plângeam, strigam: „Nu! Pot să îți aduc ceva de băut?”, își amintește Emilia. Deși interacțiunea a fost ciudată, actrița și-ar dori o altă șansă pentru a o impresiona pe Beyonce: „M-aș controla. O iubesc. Sunt foarte serioasă. Mi se rupe inima când știu că am stricat totul.”

Citește și:

Maisie Williams și Kit Harington se temeau de reacția publicului în urma scenei finale din Battle of Winterfell

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK