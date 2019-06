Emilia Clarke dezvăluie singurul lucru pe care îl regretă odată cu finalul „Game of Thrones”

Emilia Clarke apare pe coperta ediției de iunie a revistei Variety, alături de Regina Hall, și a povestit publicației despre singurul regret pe care îl are în privința show-ului în care a fost implicată zece ani. Se pare că actriței îi pare rău că nu a luat de pe platourile de filmare un obiect pe care să-l păstreze ca amintire. „Nu am luat nimic de la filmări și regret acest lucru foarte tare. Sper ca producătorii să-mi dea un ou de dragon. Văzând că a ajuns la momentul final pare absolut ireal și complet ciudat, s-au întâmplat atât de multe în zece ani. La început a fost o criză existențială. Cine sunt? Unde îmi sunt dragonii? M-am emoționat foarte tare. Când s-a sfârșit, ne-a frânt inima tuturor”, și-a amintit Emilia.

Emilia, care a interpretat rolul lui Daenerys Targaryen, Mama Dragonilor, a admis că serialul nu doar că i-a schimbat complet viața, însă i-a și salvat-o: „Daenerys mi-a salvat viața, pentru că te poziționează în spațiu după ce ai avut o operație pe creier. Punându-mă în personajul ei, m-am simțit atât de puternică. Ca și când ea mă salva, ca și când nu puteam vedea altceva, doar pe ea.”

Ca restul actorilor și colegilor săi implicați în proiectul „Game of Thrones”, Emilia Clarke și-a luat rămas bun de la personajul interpretat și de la perioada petrecută la filmări, printr-un mesaj emoționant pe Instagram. „Găsirea cuvintelor pentru a scrie acest mesaj m-a copleșit cu atât de multe lucruri pe care vreau să le spun dar pe care le găsesc atât de nesemnificative în comparație cu cât de mult acest show și Dany au însemnat pentru mine.

Capitolul cu mama dragonilor mi-a captivat întreaga viață de adult. Această femeie mi-a cuprins întreaga inimă. Am transpirat în focul dragonului, am vărsat multe lacrimi împreună cu cei care ne-au părăsit familia mai devreme, mi-am stors creierul încercând să o interpretez pe Khaleesi. „Game of Thrones” m-a format ca femeie, actriță și ființă umană. Mi-aș fi dorit ca tatăl meu să fi fost aici să vadă cât de sus am zburat”, a scris, emoționată, Emilia.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

