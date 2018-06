Emil Rengle este câștigătorul Românii au talent, sezonul 8, după ce aseară a prezentat un număr emoționant, care nu a avut în centru doar dansul, ci mai degrabă un mesaj de înțelegere, iubire și acceptare. Dansatorul și coregraful în vârstă de 27 de ani anunțase deja pe canalele lui de socializare că plănuiește pentru marea finală un număr cu mesaj, și s-a ținut de vorbă.

“Când eram copil, priveam lumea printr-un ecran și visam, la fel ca tine”, și-a început Rengle numărul, înconjurat pe scenă de o mulțime de televizoare. “Dansul m-a ajutat să văd lumea cu ochii mei și tot dansul m-a învățat să văd viața ca pe o explozie de emoție. Am văzut cum e să fii sărac, să trăiești cu frică și cu tristețe. Am învățat să fiu puternic atunci când nu e ușor. Să fiu sincer și autentic. Am învățat ce înseamnă iubirea și am învățat că dragostea uneori doare. Am văzut lumea cu surpriză și cu bucurie, am văzut fericirea în oameni. La început am văzut lumea plină de oameni: grași, slabi, frumoși, înalți, scunzi, urâți, albi, negri, galbeni, gay, straight, femei, bărbați… Apoi am văzut lumea plină de suflete. Aceleași suflete ambalate diferit… Aspectul ne face diferiți, iubirea ne face identici. Toți trebuie să fim iubiți, toți trebuie să iubim. Vreau ca dragostea mea să fie auzită, să fie văzută și să fie simțită. Eu sunt Emil. Ca să mă cunoști mai bine, trebuie să mă asculți, să mă privești, să mă simți, să mă iei în brațe, să mă iubești. Așa cum sunt. Nu, nu o pereche de tocuri mă face să stau drept. Nu o pereche de tocuri mă ține în picioare. Ci sufletul. Sunt recunoștință, iubire, viață. Sunt energie. Sunt un om, un român din România. La fel ca tine. La fel ca voi. Ăsta sunt.”

Aplaudat la scenă deschisă de juriul emisiunii și votat din plin de public, Emil Rengle este câștigătorul Românii au talent, dar a cucerit și premiul de originalitate. După victorie, Emil Rengle a anunțat că va dona o parte din banii câștigați, și le-a mulțumit celor care l-au votat. “Mulțumesc poporului român că m-a votat și că a crezut în mine și că au crezut în dragoste și după asta i-aș mulțumi întregului univers care a contribuit la acest premiu, este clar că eu nu merit acest premiu, s-a vorbit prin mine.”

Emil Rengle este câștigătorul Românii au talent, dar este și protagonistul materialului “Dragoste egală în vremea referendumului”, în numărul de iunie al revistei ELLE. Pentru ELLE, Emil a vorbit despre felul în care a ales să dezvăluie public faptul că este bisexual:

“Motivul a fost tocmai de a fi acolo pentru acei tineri care se întreabă ce e greșit cu ei, de ce ei, de ce pe mine mă bate Dumnezeu?… Toate aceste dogme pe care le-am creat cu timpul pentru că ne e teamă de necunoscut. Am vrut să fiu acolo ca un fel de exemplu.”

Emil Rengle este câștigătorul Românii au talent, și o parte din victoria lui se datorează, pe lângă talent, și optimismului cu care se încăpățânează să producă schimbare în România. Pentru ELLE, el a vorbit și despre cum îl face să se simtă faptul că mulți dintre români nu îi tratează egal pe cei din comunitatea LGBT+, și că vor să le restricționeze drepturi printr-un referendum.

“Dacă ești iubit și iubești, dispare judecata. Nici nu poți să judeci. Poți doar să vezi perfecțiunea din acel om, poți să spui: eu nu știu prin ce trece, nu pot să înțeleg, dar cu siguranță trece prin ce trebuie să treacă. Și eu trec prin alte lucruri. Dacă acei oameni care condamnă și fac propagandă și spun că e păcat ar merge către dragoste, cred că am evolua mult mai frumos, către o țară mult mai ortodoxă decât cred ei că o fac acum.” Dar poți să citești povestea integrală în numărul ELLE aflat acum la chioșcuri.

Dar faptul că Emil Rengle este câștigătorul Românii au talent, dincolo de faptul că îi bucură pe fanii lui și pe membrii comunității LGBT+, care pentru o seară au simțit ce înseamnă să fie reprezentați și să câștige un premiu axat pe voturile publicului (printr-o coincidență, chiar în ziua în care începe Bucharest Pride, săptămâna de evenimente dedicate comunității, care va culmina pe 9 iunie cu marșul care se va desfășura anul acesta pe Calea Victoriei, și la care Emil Rengle și-a anunțat deja prezența, i-a nemulțumit pe mulți alții.

Din miile de comentarii de pe pagina emisiunii, pe lângă cele apreciative, s-a revărsat și un val de ură. Da, au fost și oameni care s-au supărat pe faptul că Emil Rengle este câștigătorul Românii au talent, dar nu pentru că el nu ar avea talent, ci pentru că i-ar fi luat premiul unei alte concurente (!), pentru că este un fost angajat al ProTV (!!), pentru că dansul lui pe tocuri nu reprezintă România (!!!) și, în general, pentru că mulți nu pot să vadă cum poate câștiga un bărbat care vorbește atât de deschis despre orientarea lui sexuală și mai dansează și pe tocuri. De la chemări către un mitologic Țepeș, la blesteme în toată regula implicând chinurile cancerului, de la acuzații că ProTV promovează “bulangerismul”, “așa cum faceți și în Las Fierbinți”, ba chiar și la aluzii către banii lui Soros, care sunt cheltuiți, iată, și pe promovarea agendei LGBT+ într-o emisiune de mare audiență, comentatorii nemulțumiți au avut o zi grea de muncă.

Dar, până la urmă, esențialul este că în sezonul 8 din Românii au talent a câștigat diversitatea, iar Emil Rengle i-a făcut măcar pe unii dintre cei care l-au privit să înțeleagă că acceptarea și iubirea sunt două lucruri care te pot duce departe.

Foto: ProTV, Alex Gâlmeanu pentru ELLE

