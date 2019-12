Emil Rengle, despre cum a ajuns la America’s Got Talent (VIDEO)

Prezent la a opta ediție ELLE Style Awards de la Palatul Parlamentului, Emil Rengle ne-a povestit despre cel mai recent proiect al său, participarea la America’s Got Talent, o ediție a campionilor care va avea premiera pe 6 ianuarie 2020. Este a doua ediție de acest tip, care adună câștigătorii edițiilor Got Talent din întreaga lume și îi provoacă să intre în competiție între ei.

Emil Rengle este dansator, coregraf, cântăreț și, în foarte multe privințe, un influencer care e oricând gata să transmită un mesaj pozitiv, plin de dragoste, celor din jur. El a performat la ELLE New Media Awards anul acesta – un număr care îmbină muzica mai multor popoare, și ne-a arătat tuturor că talentul are puterea de a-i face pe oameni mai deschiși, mai înțelegători, mai toleranți.

Renngle a câștigat Românii au talent anul acesta, iar aceasta a fost poarta care s-a deschis spre un show internațional, America’s Got Talent. „Când eram copil, priveam lumea printr-un ecran și visam, la fel ca tine, și-a început Rengle numărul câștigător de la Românii au talent, înconjurat pe scenă de o mulțime de televizoare. „Dansul m-a ajutat să văd lumea cu ochii mei și tot dansul m-a învățat să văd viața ca pe o explozie de emoție. Am văzut cum e să fii sărac, să trăiești cu frică și cu tristețe. Am învățat să fiu puternic atunci când nu e ușor. Să fiu sincer și autentic. Am învățat ce înseamnă iubirea și am învățat că dragostea uneori doare. Am văzut lumea cu surpriză și cu bucurie, am văzut fericirea în oameni. La început am văzut lumea plină de oameni: grași, slabi, frumoși, înalți, scunzi, urâți, albi, negri, galbeni, gay, straight, femei, bărbați… Apoi am văzut lumea plină de suflete. Aceleași suflete ambalate diferit… Aspectul ne face diferiți, iubirea ne face identici. Toți trebuie să fim iubiți, toți trebuie să iubim. Vreau ca dragostea mea să fie auzită, să fie văzută și să fie simțită. Eu sunt Emil. Ca să mă cunoști mai bine, trebuie să mă asculți, să mă privești, să mă simți, să mă iei în brațe, să mă iubești. Așa cum sunt. Nu, nu o pereche de tocuri mă face să stau drept. Nu o pereche de tocuri mă ține în picioare. Ci sufletul. Sunt recunoștință, iubire, viață. Sunt energie. Sunt un om, un român din România. La fel ca tine. La fel ca voi. Ăsta sunt.', spunea Emil Rengle în numărul care i-a adus trofeul în România, dar și un substanțial premiu în bani pe care a ales să îl împartă cu alții, mai puțin norocoși decât el.

Câștigarea ediției românești a francizei Got Talent l-a condus și către un proiect despre care ne spunea în noiembrie, atunci când a apărut pe coperta revistei ELLE Man, că nu poate da mai multe detalii, dar că este unul care îl ajută să ducă steagul României acolo unde merită să fie. Între timp, Emil Rengle a dezvăluit că proiectul respectiv este America’s Got Talent.

„America’s Got Talent este cel mai important proiect din cariera mea de până acum, a declarat Rengle, subliniind că abia așteaptă difuzarea emisiunii, astfel încât să poată împărtăși mai multe fanilor săi români. Vezi mai multe detalii în materialul video de mai jos.

Foto: Edward Aninaru

