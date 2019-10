Emil Rengle despre asumarea orientării sexuale: “cel mai mare serviciu pe care mi l-am făcut”

În interviul de copertă pentru ELLE Man, suplimentul care însoțește numărul de noiembrie al revistei ELLE, l-am întrebat pe Emil Rengle despre asumarea orientării sexuale, la modul cel mai public – lucru care s-a întâmplat la începutul anului 2018 pe canalul său de YouTube.

Aflat la Los Angeles pentru un proiect despre care nu voia să dezvăluie încă, public, prea multe detalii, Rengle a vorbit despre asumarea orientării sale sexuale ca fiind “cel mai mare serviciu pe care mi l-am făcut mie, în primul și în primul rând”. De la momentul la care Emil a declarat pe YouTube că este bisexual, cariera lui a luat, paradoxal, avânt. Poate un semn că România era pregătită pentru o celebritate asumată, dar în mod cert un semnal, pentru Emil, că numai o astfel de asumare poate conduce la o viață trăită fără ascunzișuri, fără secrete.

Întâmplarea a făcut că Rengle a vorbit atât de deschis despre asumarea propriei orientări sexuale într-un an critic pentru comunitatea LGBTQ+. 2018 a fost anul referendumului pentru redefinirea familiei, acea inițiativă care a pus la zid o întreagă categorie de oameni deja discriminată, care nu a beneficiat niciodată de aceleași drepturi ca toți ceilalți, sub pretextul protejării familiei tradiționale, un concept pe cât de vag, pe atât de retrograd, în spatele căruia s-au ivit o mulțime de atacuri. Și nu doar la adresa comunității LGBTQ+, cât chiar în direcția familiilor monoparentale, de pildă. Senatorul PSD Daniel Breaz, rector al Universității din Alba Iulia, spunea, cu un an și jumătate în urmă, că o mamă singură cu doi copii nu reprezintă o familie: „A fost o familie, dar s-a întâmplat ceva şi nu mai este”.

În climatul acela, în care afișe stradale acuzau comunitatea gay că vrea să fure copiii României, în care discuții înfiorătoare aveau loc la TV, dezumanizând o categorie întreagă de persoane, Emil Rengle a reușit să câștige Românii au talent, un concurs care presupunea votul publicului. Și, câteva luni mai târziu, referendumul nu avea să strângă numărul necesar de voturi ca să treacă, dar nu fără urme traumatizante în comunitatea atacată atât de vehement.

L-am întrebat mai multe pe Emil Rengle despre asumarea orientării sexuale, despre care spune că l-a eliberat. “Această deschidere a inimii mele în fața tuturor a fost și poarta care mi-a deschis căile către tot ce trăiesc azi. Nu aș face absolut nimic diferit, viața m-a învățat multe, și iată că a durat 28 de ani să pot să îmi găsesc orientarea sexuală. Ceea ce este absolut minunat. Am avut curajul să mă joc cu viața, să experimentez iubirea, corpul oamenilor, m-am bucurat de tot ceea ce viața ne-a oferit și prin asta m-am cunoscut pe mine și am ajuns să știu cine sunt, ce vreau și încotro mă îndrept.”

Emil Rengle despre asumarea orientării sexuale în vremea referendumului

Rengle a povestit și cum a resimțit impactul referendumului pentru redefinirea familiei: „Văd referendumul ca pe un eșec al urii, ceea ce, după mine, este o victorie a bunului simț. Este o victorie, asta contează și ne bucurăm de ea enorm! Perioada referendumului a fost foarte periculoasă și tulburătoare. A fost perioada în care mi-am pierdut mulți prieteni, am fost descurajat să văd postările apropiaților pe Internet, am pierdut multă speranță atunci.“

Însă crede că evenimentul acesta a pornit o discuție între generații și că, un an mai târziu, poate vedea beneficiile uriașe pe care până și un astfel de lucru le-a adus în societate. Acum Rengle se bucură că nu trebuie să se abțină să se exprime liber și autentic. „Lucru pe care îl pot face datorită acelor oameni care, acum un an, au stat la un telefon distanță să deschidă un subiect puternic în țara noastră. Nu pot să fiu îndeajuns de recunoscător pentru toți acei oameni care au acționat atunci. Și mi-am promis ca și eu, la rândul meu, să acționez pentru ei în și prin tot ceea ce fac.“

Citește și:

ELLE MAN noiembrie 2018

Foto: Edward Aninaru pentru ELLE România

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro