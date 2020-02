Emil Rengle a dus dansul pe tocuri pe scena America’s Got Talent – The Champions

Câștigătorul Românii au talent 2018, coregraful și dansatorul Emil Rengle a participat luni la ediția 2020 a America’s Got Talent – The Champions. O secțiune specială a show-ului America’s Got Talent, The Champions aduce pe scenă câștigători, finaliști sau apariții notabile din cadrul francizelor Got Talent din mai multe țări.