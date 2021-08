Elton John și David Furnish, într-o rară apariție alături de cei doi copii, Zachary și Elijah

Elton John și soțul său, cineastul canadian David Furnish, țin la viața lor privată, așa că, deși sunt căsătoriți din decembrie 2014, sunt rare momentele în care împărtășesc instantanee din viața lor cu fanii.

Săptămâna asta, cei doi au apărut alături de fiii lor, Zachary, în vârstă de 10 ani, și Elijah, în vârstă de 8 ani, într-o fotografie de familie cum fanii au rareori ocazia să vadă.

Cei patru stau cu spatele la aparatul de fotografiat, pe un balcon cu o priveliște superbă, din Nisa, Franța. Dar detaliul care face diferența este vestimentația aleasă pentru portretul inedit de familie. Cu toții poartă halate Versace, cu numele lor brodate cu auriu pe spate.

Cântărețul britanic poartă un halat turcoaz, pe care scrie „Elton”, iar David poartă unul roșu. Zachary, singurul care e desculț, are un halat negru, în timp ce fratele lui, care a ieșit în șosete la poză are un halat alb.

Pe site-ul Versace, clienții brand-ului au posibilitatea să comande halate plușate personalizate, cu până la nouă litere cusute de mână pe spate. Prețul de pornire este de 595 de dolari.

„Grazie mille @donatella_versace”, i-a mulțumit Elton creatoarei italiene de modă, în vârstă de 66 de ani. „Mulțumesc pentru generozitate și bunătate. Ai umplut vara noastră de farmec. Ti amo.” „Vă iubesc pe toți”, a comentat Donatella. „Arătați fabulos!!!”

Prietenia dintre Elton John și familia Versace este una veche. Gianni Versace a creat costumele pentru turneul mondial din 1992 al cântărețului, iar Elton, extrem de afectat de moartea designerului, i-a dedicat albumul The Big Picture, din 1997. O biografie neoficială a casei Versace, House Of Versace: The Untold Story of Genius, Murder, and Survival, a sugerat inclusiv că artistul britanic a fost cel care a salvat-o pe Donatella de abuzul de droguri, într-o perioadă întunecată din viața acesteia.

