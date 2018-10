Ellen DeGeneres a dezvăluit că a fost o victimă a abuzului sexual

Invitată în emisiunea „Today”, Ellen DeGeneres a vorbit deschis cu Savannah Guthrie despre experiența ei de abuz sexual.

În interviul care va fi difuzat în întregime vineri, 5 octombrie, Guthrie a întrebat-o pe Ellen ce impact a avut asupra ei situația creată în urma declarației lui Christine Blasey Ford, cea care l-a acuzat pe Brett Kavanaught, nominalizatul pentru Curtea Supremă de abuz sexual.

„Ei bine, fiind o victimă a abuzului sexual, sunt furioasă pe oamenii care nu cred asta – și pe cei care zic ‘Cum să nu îți amintești exact ce zi a fost?'”, a spus Ellen DeGeneres. „Știi, nu-ți amintești astfel de lucruri. Ce îți amintești este ceea ce ți s-a întâmplat, unde erai și cum te simțeai” a adăugat aceasta.

What you remember is what happened to you, where you were, and how you feel. That's what you remember.'@TheEllenShow talks to @SavannahGuthrie about Dr. Fords testimony and her own experience. Tune in tomorrow for full interview. pic.twitter.com/6F6CGQb8LG

— TODAY (@TODAYshow) October 4, 2018