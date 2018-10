ELLE Brunch & Notino x Cacharel – o incursiune în garderoba aromelor

ELLE Brunch & Notino x Cacharel a avut loc zilele trecute , așa că astăzi te invităm să descoperi cum a fost evenimentul înmiresmat, unde vedetele și pasionatele de beauty au putut explora garderoba de arome extrem de vastă pe care magazinul Notino din Promenada Mall ne-a oferit-o.

Sezon după sezon adăugăm piese vestimentare garderobei noastre, însă cum ar fi să putem face asta și în materie de parfumuri? Un parfum trebuie să ne creeze o anumită stare, să ne îmbrace și să ne ajute să ne simțim mai frumoase și mai încrezătoare. De aceea, indiferent de dispoziția pe care o avem, fie că vrem să ne simțim sexy, romantice, aventuroase sau relaxate, parfumurile devin accesoriul esențial, dându-ne final-ul touch de care avem nevoie.

Pentru femeile curajose și independente, aromele de mandarin, de zmeură, completate cu notele discrete de ghimbir, gardenie și iasomie, ce se regăsesc în parfumul Yes I am de la Cacharel, reprezintă alegerea ideală. Cum detaliile sunt cele care fac o notă discordantă, designul inedit al sticlei, sub forma unui ruj, ne-a cucerit iremediabil.

Acest eveniment confirmă parteneriatul oficial dintre Notino și L’Oreal, ceea ce ne face să credem că vom fi martorii unor mai multe serii de lansări parfumate!

Parfumul Yes I am de la Cacharel se găsește exclusiv în România, online pe Notino.ro

Urmărește cele trei interviuri cu Andreea Balaban, Sânziana Negru și Sore!

Andreea Balaban

Sânziana Negru

Sore

