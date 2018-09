ELLE EXCLUSIV-interviu cu Alexandru Dadoo, organizatorul nunții Principelui Nicolae

Săptămâna aceasta am avut ocazia să-l cunosc personal și să vorbesc cu Alexandru, creative director la Maison Dadoo. Îl știam de ceva timp ca pe băiatul care înfloreşte Bucureștiul, așa cum apărea pe panourile din oraș, însă acum a ajuns să fie și băiatul care creează magie și îndeplinește visuri. Mi-am dat seama că e vorba de ceva special, de mai mult decât de o simplă afacere, de cum am intrat în lumea lui. A reușit să construiască o poveste despre frumos și flori într-o casă veche, spectaculoasă, unde atenția pentru detalii și bunul gust sunt cuvintele-cheie. Mi-a arătat cu un patos și cu o dăruire ce rar mi-au fost date să văd cu ce se ocupă, ce planuri de viitor are, iar apoi am ajuns să povestim despre una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat până acum: organizarea nunții regale, a Principelui Nicolae cu Alina Binder.

ELLE: Cum ai ajuns să organizezi nuntă regală?

A.D.: Avem deja 10 ani de Maison Dadoo, timp în care am crescut organic, am plecat de la un concept și o abordare diferită în ceea ce privește designul floral, și am ajuns să facem lucruri complementare serviciilor noastre, devenind o firmă de organizat nunţi. Niciodată nu ne-am dorit să ieșim în față, să ne expunem, am ajuns aici doar prin muncă. Totul s-a întâmplat prin recomandări, prin feedback-ul pozitiv primit de la oameni, fiindcă rămâneau impresionați de lucrurile pe care le făceam și erau mereu curioși să afle cine le-a realizat. Așa am avut parte de recunoaştere, exclusiv prin muncă.

Tot printr-o recomandare, venită de la Eduard Uzunov, au ajuns și Nicolae și Alina la mine. Iniţial au venit doar pentru flori, după care am venit cu aportul unei agenții de organizare de nunți, în sensul că le-am propus locația, Casino-ul din Sinaia, Alinei i-am sugerat că ar trebui să aibă o rochie de mireasă frumoasă, făcută de un designer român, că avem nevoie de o echipă, pentru foto și pentru video, și așa mai departe. După ce ne-am văzut prima oară în ianuarie, le-am trimis propunerea, iar la o săptămâna m-au sunat înapoi, anunțându-mă că o să mergem mai departe și așa au început discuțiile.

Încă de la prima întâlnire pe care am avut-o a fost vorba de încredere și de chimie. Am simțit din expresia feţelor lor, chiar dacă nu au verbalizat-o, că au știut că au venit la locul potrivit. Ne-am văzut de foarte multe ori, am ajuns să ne împrietenim, sunt două persoane foarte modeste și cu foarte mult bun simţ.

ELLE: Ce presupune organizarea unei nunți regale? Cu ce e diferită de una normală?

A.D.: Am început să studiem protocolul, am aprofundat subiectul, am luat-o foarte în serios și ne-am întâlnit cu oameni care au mai făcut așa ceva. Un om cu experienţă, și care ne-a ajutat foarte mult, a fost generalul Gelaledin Nezie, cel care, de altfel, s-a ocupat și de funerariile bunicului lui Nicolae, Regele Mihai. Nu e atât de ușor pentru că sunt câteva chestii de care trebuie să ții cont. Un aport mare l-a adus și Nicolae, care a mai fost invitat la astfel de nunți și ne-a spus cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Aportul nostru a fost mai mult pe partea vizuală. Am pus în ecuație anumite aspecte de detaliu, de la cum trebuie să stea lingurița de tort, cea de ceai sau furculița, până la dress code-ul impus. Sunt foarte multe detalii, spre deosebire de o nuntă obișnuită, detalii legate de aranjarea oamenilor în biserica, ai un protocol întreg legat de cum se intră, cum se iese din biserică. Securitatea e un alt aspect pe care la o nuntă normală nu îl regăsești.

ELLE: Care este protocolul, care e ordinea în care se va desfășura nunta?

A.D.: Cum spuneam, ai un întreg protocol legat de aranjarea oamenilor în biserica, de cum se ajunge acolo etc. Mirii vor ajunge la biserica Sfântul Ilie din Sinaia la ora 14:30, cel mai probabil cu maşina. Slujba durează o oră, iar apoi vor pleca către Casino-ul Sinaia cu trăsura. Vor există și tradiţii, vor avea niște călușari și grupuri folclorice care vor pleca în urma lor. Vor ieși pe balcon, de unde vor saluta publicul. Apoi, în Sala Oglinzilor din Casino-ul Sinaia, are loc recepția, care va începe la ora 18:00. Acolo se socializează, lăsăm invitații să se cunoască între ei. După aceea îi invităm în sală, se așază la mese, se serveşte primul fel, și are loc primul discurs. Urmează al doilea fel și al doilea speech și tot așa. Discursurile vor fi ținute de oamenii apropiați lor. Apoi va începe petrecerea, care va avea loc într-o altă sală, alăturată.

ELLE: Cum arată aranjamenetele florale? Există un anumit tipar care trebuie urmat?

A.D.: Dacă mă întrebi pe mine, văzând tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, de la nunta lui Kate Middleton sau a lui Meghan Markle, nu mai există așa ceva, poate înainte era. Totul trebuia să fie pur, ordonat, impecabil. Acum se merge pe un stil destul de lejer, pe un stil cu multă verdeață. Pentru nunta lui Nicolae și a Alinei am mers pe un stil destul de sauvage și de relaxat. Totul este alb și verde. S-au ales aranjamentele florale pe înălțime, cu impact vizual, complementare cu sala înaltă a casino-ului. Sala este una impunătoare, regală, nu am vrut să încărcăm și mai mult. Pe masă vor fi hortensii, trandafiri, bujori, matiola, eustoma, puse pe un sfeșnic cu 5 brațe de culoare argintie.

ELLE: Cum arată meniul?

A.D.: Meniul va fi unul tradițional românesc, ușor reinterpretat, însă din care nu vor lipsi sărmăluțele. De meniu şi de catering se ocupă cei de la Fratelli Grup, iar tortul miresei este făcut de un atelier de cofetărie, specializat în torturi cu design unicat, de Les Pivoines.

ELLE: Să înțeleg că tema nunții va fi una tradițională?

A.D.: Nu există o tematică, ci am mers pe o chestie destul de echilibrată. Nici nu aș zice că e una tradițională, mai degrabă e vorba de un clasic actual. Doar din punct de vedere cromatic am mers pe aceleași nuanțe. Sala e regală, nu am putut să facem chestii foarte încărcate. Mirii și-au exprimat dorința de a nu face nimic cu opulență, nu vrem să epatăm. Tu trebuie să rezonezi foarte mult cu nunta, cum ești tu – așa trebuie să fie și nunta. Ei sunt persoane modeste, nu le place să fie în prim plan, așa că nu este o nuntă încărcată, e cu mult bun gust.

ELLE: Câți invitați vor fi?

A.D.: Vor fi peste 200 de invitați. Familia regală română nu va veni, însă vor fi familii cu rang din întreaga Europă.

ELLE: Care este dress code-ul?

A.D.: Pe timpul zilei, la biserica, este uniform/morning coat (ținută elegantă de zi), iar seara, uniform/white ție (Ținută de înaltă gală). Inclusiv noi, echipa, ne-am făcut costume special pentru eveniment. Toată lumea trebuie să îl respecte.

ELLE: Cum va arăta rochia de mireasă?

A.D.: Alina va purta o rochie semnată de un brand românesc, a fost creată special pentru ea, de la zero. Este o rochie care păstrează o linie clasică, însă care are o serie de detalii tradiționale, motive din portul săsesc.

ELLE: Cum vor fi machiajul și coafură Alinei?

A.D.: Totul merge pe simplu, nimic încărcat, cumva să exprime naturaleţea Alinei. Trăsăturile ei sunt fine și așa va fi și machiajul.

ELLE: Buchetul miresei este unul clasic? Are vreo simbolistica anume?

A.D.: În ceea ce privește buchetul, am mers pe personalitatea ei, Alina fiind o femeie fină, fragilă, dar și puternică în același timp, am ales flori foarte fine ca mărgăritarul, iasomie și bujori. Alina a fost încrezătoare în propunerea noastră, așa că am mers pe un buchet lejer, cumva texturat, uşor sauvage, dar în același timp echilibrat prin structura lui, florile fiind toate albe. Albul lăcrămioarelor semnifică puritate, fragilitate, iar bujorii înseamnă cunoaștere și înțelepciune. Chiar dacă emană delicateţe, la bază, toate aceste flori sunt flori foarte puternice, exact cum e și mireasa.

ELLE: Ce va purta Principele Nicolae?

A.D.: Și Nicolae va purta tot o creaţie a unui designer român, a celor de la MARSAY. Pe timpul zilei, va purta, ca și restul invitaților, morning coat-ul, care va fi accesorizat cu câteva decorațiuni, iar seara, la petrecere, va avea un alt costum, care să se încadreze în dress code-ul de white tie.

ELLE: Vor fi domnișoare și cavaleri de onoare?

A.D.: Da, vor fi 5 perechi de domnișoare și de cavaleri de onoare.

ELLE: Va exista un moment artistic?

A.D.: Există un DJ, o formație de cover-uri, un moment de jazz și un moment tradițional românesc.

ELLE: S-au pregătit cumva mirii înainte pentru marele eveniment?

A.D.: Dansul mirilor va fi un vals pentru care cei doi s-au pregătit înainte.

Foto: Facebook

