Ella Emhoff, fiica vitregă a Kamalei Harris, are un nou iubit

Ella Emhoff, fiica vitregă a Kamalei Harris, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Sam Hine, editor la revista GQ. Ella este fiica lui Douglas Emhoff, actualul soț al vicepreședintei Kamala Harris. Douglas și Kerstin Emhoff, mama Ellei, s-au despărțit în 2008, după 16 ani de căsnicie. Aceștia mai au împreună și un băiat, Cole Emhoff. Cei doi copii ai familiei Emhoff au crescut în Los Angeles și au frecventat liceul Wildwood.

Ella Emhoff și Sam Hine au fost surprinși împreună pentru prima oară în luna februarie a acestui an în timp ce luau cina în New York.

Într-un interviu acordat revistei Glamour în 2020, Ella a vorbit deschis despre relația cu Kamala, aceasta afirmând că a fost extrem de emoționată să o cunoască pe vicepreședinta Statelor Unite ale Americii. „Cred că atunci când am întâlnit-o mă pregăteam să intru la liceu, așa că eram într-o perioadă extrem de intensă, dar din motive diferite. Când ne-am întâlnit, totul a fost foarte natural, încât nici măcar nu a fost mare lucru. Simțeam că ne știm dintotdeauna. Și cred că a fost important să o cunosc mai întâi ca persoană – ca persoană înaintea unui politician.”

Iubitul Ellei, Sam Hire, este editor la revista GQ, dar și prezentatorul podcastului Corporate Lunch. Acesta a copilărit în Chicago, însă s-a mutat în New York pentru a urma o carieră în modă.

La rândul său, Ella a absolvit universitatea Parsons School of Design.

Ella, în vârstă de 21 de ani, și-a făcut anul acesta debutul la Săptămâna Modei de la New York, participând la o discuție deschisă despre modă și viitorul acestei industrii alături de cunoscutul designer Proenza Schoulder. Discuția la care a participat Ella face parte din proiectul New York Fashion Week: The Talks, o serie de conversații culturale pe tema modei, o tradiție în cadrul Săptămânii Modei.

Ella Emhoff, fiica vitregă a vice-președintei americane Kamala Harris, a furat toate privirile la învestirea lui Joe Biden, unde a purtat o rochie vișinie Batsheva și un palton Miu Miu, cu incrustații pe umeri. Jill Lincoln și Jordan Johnson, stilistele responsabile de look-ul ei de la ceremonia de învestire, au subliniat, citate de E News, că se așteptau ca ținuta să aibă succes, pentru că Ella are un aspect și o aură care o fac să iasă în evidență orice ar purta.

Și asta se va vedea peste tot pentru că începând de luna trecută, Ella este cel mai nou model semnat de prestigioasa agenție IMG, care le reprezintă și pe Gigi și Bella Hadid, Kate Moss și Karlie Kloss. „Nu mai este vorba despre formă, dimensiune sau sex”, a declarat Ivan Bart, președintele IMG Models, pentru The New York Times. El a spus că brandurile sunt atrase de autenticitate, iar consumatorii și-o doresc, adăugând: „Ella comunică acest moment în timp. Există o obrăznicie și o bucurie pe care le emană.”

Ella nu are neapărat experiență ca model. Studiază arte plastice, cu focus pe textile, la Școala de Design Parsons din New York, ceea ce reiese din plin și de pe contul ei de Instagram, pe care își expune tricotajele ultracolorate. Are tatuaje amuzante, axile neepilate și un păr creț făcut și mai rebel de tunsoarea aparent stângace.

Foto: Profimedia, Instagram