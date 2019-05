Ella Bleu calcă pe urmele părinților ei faimoși, John Travolta și Kelly Preston

Cei de la People au vorbit cu Ella Bleu despre cariera sa în actorie și sfaturile pe care le primește de la John Travolta și Kelly Preston. „Încă din copilărie mi-a plăcut să cânt, să dansez și să fac spectacole acasă pentru familia și prietenii mei. În casa noastră din Maine aveam o scenă improvizată cu o mică cortină roșie, iar prietenii mei și cu mine interpretam diverse roluri. Am făcut totul, de la Hulk la spectacole de Crăciun”, le-a povestit Ella celor de la People.

Acum, la aproape un deceniu de la rolul din „Old Dogs”, Ella este matură și pregătită să-și pună talentul în acțiune, în „The Poison Rose”, un thriller în care îi vom vedea atât pe tatăl ei, John Travolta, cât și pe Morgan Freeman. Rolul dramatic pe care urmează să-l interpreteze necesită multă muncă, așa că Ella i-a cerut câteva sfaturi de actorie tatălui său: „M-a ajutat atât de mult să-l am pe tata alături. Este cel mai bun mentor din lume.” Kelly Preston a reprezentat, de asemenea, o inspirație pentru Ella, mai ales pe măsură ce a crescut. „Atunci când am întrebări, mama și tata au cele mai bune sfaturi, și este minunat. Iubesc că avem oarecum o afacere de familie.”

Întrebată despre filmele preferate în care au jucat părinții ei, Ella Bleu a răspuns: „Toate sunt absolut minunate, deci este destul de greu să aleg, însă unele dintre preferatele mele sunt „From Paris with Love” și, bineînțeles, „Grease”. Cât despre rolurile interpretate de mama ei, Ella a precizat că „What a Girl Wants” și „Cat in the Hat” sunt, probabil, cele care au impresionat-o cel mai mult.

„Orice aș fi ales să fac m-ar fi susținut oricum. Dar sunt foarte mândri de mine că am ales să fac actorie… iar acest lucru mă face și pe mine să fiu mândră”, a adăugat Ella.

