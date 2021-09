Elizabeth Hurley, apariție spectaculoasă în costum de baie la 56 de ani

Elizabeth Hurley ne încântă cu noi fotografii din vacanța sa din Țara Galilor, printre care și una în care arată absolut impecabil într-un costum de baie albastru deschis cu decolteu adânc, la minunata vârstă de 56 de ani.

Actrița de origine britanică e toată numai un zâmbet în fotografiile publicate pe contul său de Instagram pe 1 septembrie, mai ales că poartă un costum de baie chiar din colecția propriului brand, Elizabeth Hurley Beach.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Vedeta se află în vacanță prin țară alături de cel mai drăguț companion – noul său cățeluș, Minnie. Chiar săptămâna aceasta, ceva mai devreme, Elizabeth a distribuit câteva fotografii de pe plajă în care îl ține în brațe pe micuțul blănos. În locul costumului de baie, aici actrița a ales să poarte un tricou cu print camuflaj la care a asortat și o pereche de pantaloni de culoarea măslinelor.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Vacanța în Țara Galilor este mai mult ca sigur una binemeritată, mai ales după un an întreg de izolare în urma pandemiei. Într-un interviu cu publicația HELLO! din luna aprilie, Elizabeth Hurley a vorbit deschis despre cum a fost viața în carantină, dezvăluind că a rămas să locuiască împreună cu alți 8 membri ai familiei, inclusiv cu fiul său, Damian (19 ani) și mama ei. „Ne simțim ca familia din serialul The Waltons din anii ’70”, mărturisea ea. „Am toată familia aici, inclusiv mama mea, o mătușă și un prieten care are probleme respiratorii severe. Sunt complet paranoică și mă tem că nu voi reuși să îi țin în siguranță, nu am lăsat pe nimeni să plece de acasă în afară de mine. Merg doar în magazinele locale și port mască și mănuși. Sunt terifiată la gândul că aș putea să duc virusul acasă la cei vulnerabili.”

Totuși, Hurley susține că au fost „chiar destul de fericiți la înghesuială”, fiecare având sarcini prestabilite în casă și ținând televizorul închis „până la 6 seara, ca să nu ajungem niște leneși dependenți de canapea.”

Întrebată dacă ar mai continua să pozeze ca model în costume de baie chiar și la 60 de ani, actrița Elizabeth Hurley a răspuns că „speră din suflet că nu. Dar cu siguranță voi continua să le port.”

Text: Cristiana Daraban

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro