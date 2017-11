Elizabeth Hurley, aparitie sexy in costum de baie

Elizabeth Hurley este cunoscuta pentru silueta de invidiat pe care o afiseaza la cei 52 de ani. La ea anii par sa stea in loc si multe dintre noi suntem curioase cum reuseste sa se mentina astfel. Aceasta nu rateaza nicio ocazie sa isi puna in valoare atuurile in fotografiile de pe site-urile de socializare.

Ieri, frumoasa Elizabeth a impresionat din nou pe Instagram cu o postare in care apare intr-un costum de baie minuscul din noua sa colectie de cotume de baie. Si nu a facut-o oricum, ci printr-o aparitie jucausa pe care poate nu ai astepta-o . Se pare ca aceasta nu isi mentine numai corpul tanar, ci si starea de spirit.

All that glitters….. new Jessica Bikini @elizabethhurleybeach @velaaprivateisland A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Nov 2, 2017 at 2:02pm PDT

Elizabeth Hurley isi promoveaza noua colectie de costume de baie pe contul personal de Instagram si nu face acest lucru intamplator. De-a lungul anilor, Elizabeth a prezentat numeroase astfel de colectii si a gandit si creat costume de baie chiar ea.

Daca ne luam dupa video-ul de promovare a colectiei recente de bikini, se descurca la fel de bine si la modelling. Aceasta propune un costum de baie din doua piese, intr-o culoare indrazneata de corai, cu impletitura laterala la bikini si un sutien care pune in valoare bustul. Cu un astfel de costum de baie minuscul si cu un corp armonios precum al lui Liz nu poti decat sa iesi in evidenta.

Starul din „Bedazzled ” si „The Royals”, continua sa aiba succes daca e sa ne luam dupa cei peste 93,3k de urmaritori de pe contul de Instagram @elizabethhurleybeach. Aceasta a ales sa isi promoveze colectia de costume de baie intr-o locatie de lux, Velaa Private Island din Maldive. O singura noapte in acest loc costa poate sa coste si 23.000 de dolari.

New bikini @elizabethhurleybeach @ooresorts 😘😘 A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Oct 23, 2017 at 6:19am PDT

Chinatown @velaaprivateisland #Daisydress @elizabethhurleybeach 😘😘😘 A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Nov 5, 2017 at 3:14am PST

Intr-o alta postare recenta, actrita se relaxeaza la plaja intr-un sutien cu aplicatii aurii. Iti vine greu sa crezi ca are 52 de ani, stiu. Si noua! Afla ca Liz are un fiu de 15 ani, Damien.

Back in my trusty hammock & wondering what’s for lunch #LizzieBikini @elizabethhurleybeach @ooreethirah #bestvacation (PS lots more beach pics on @elizabethhurleybeach 😉) A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Oct 25, 2017 at 11:08pm PDT

De Halloween Elizabeth a renuntat la aparitiile in costum de baie in favoare unui costum de Wonder Women. Actrita a completat costumul cu un machiaj smokey eye si o peruca bruneta bob in stilul anilor 60.

Happy Halloween 👻 A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Oct 31, 2017 at 1:49pm PDT

Aparitia seducatoare a starului Edtv vine dupa ce Liz a declarat ca nu isi doreste ca fiul sau Damian sa fie prins in capcana celebritatii. Baiatul a jucat deja in serialul „The Royals” in rolul Printului Hansel von Liechtenstein. Totusi, mama sa insista ca acesta sa nu aiba parte de vizibilitatea unei celebritati. Cei doi au relatie destul de stransa si e de inteles ingrijorarea lui Elizabeth. Aceasta este totusi constienta ca nu poate sa isi tina fiul pentru mult timp departe de camere.

Yes, I hugged the bear. #paddington2 #paddingtonpremiere A post shared by Damian Hurley (@damianhurley1) on Nov 5, 2017 at 1:55pm PST

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Instagram