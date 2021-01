Elena Ionescu, victima unei infracțiuni pe Instagram

Elena Ionescu a devenit victima unui hacker care i-a spart contul de Instagram și o șantajează acum. Cântăreața a povestit într-o emisiune ce i s-a întâmplat, dar a făcut și declarații despre pașii următori pe care îi va face pentru a-și recupera contul.

Cel care a spart contul de Instagram deținut de Elena Ionescu, unde aceasta și-a construit o comunitate și este urmărită de peste 200.000 de fani, a șantajat-o pe artistă, a declarat ea, spunând că îi va restitui contul în schimbul sumei de o mie de euro. Cântăreața a apelat la serviciile celor de la Instagram pentru a-și recupera contul, dar momentan rețeaua nu s-a arătat dispusă să o ajute.

În cele din urmă, Elena Ionescu a decis să apeleze la ajutor autorităților din România pentru a rezolva situația.

„Nu am rezolvat nimic, după ce am făcut toate solicitările posibile la minunatul Instagram, care refuză cu vehemență orice solicitare, să o ia în calcul măcar să îți dea un simplu răspuns măcar în trei zile de scris cred că toate formele și trimis toate pozele, toate buletinele. Nu suntem deloc în siguranță. Avem impresia că lăsăm niște date personale pe rețelele de socializare și ai bifă și te chinui ca într-o singură zi, după cinci ani în care construiești contul, cu contracte, cu angajamente, cineva spune OK, poți să îl spargi în două secunde și să nu îl mai recuperezi niciodată.”

Revoltată, Elena Ionescu a decis să ceară ajutorul Poliției.

„Sunt tare curioasă ce se va întâmpla la Poliție. Este singura soluție care mi-a mai rămas. Omul acesta a început să mă șantajeze, scriindu-mi de pe un număr de Rusia, dar de 3-4 zile nu mai dorm.”, a declarat cântăreața în cadrul emisiunii „Mămici de pitici, cu lipici”.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro