Ed Westwick, starul din Gossip Girl, este acuzat de viol

Actorul Ed Westwick, cunoscut pentru rolul lui Chuck Bass din celebrul serial „Gossip Girl”, este acuzat de viol de catre o tanara actrita, care a povestit incidentul pe pagina ei de Facebook.

Actrita Kristina Cohen, in varsta de 27 de ani, a declarat prin intermediul unei postari pe Facebook ca Ed Westwick „a tinut-o cu forta si a violat-o” in apartamentul lui, cu trei ani in urma.

Tanara a precizat ca toate declaratiile facute recent de alte vedete cu privire la abuzurile sexuale de la Hollywood au fost cele care au determinat-o sa isi faca curaj si sa isi spuna povestea.

„Ultima luna a fost incredibil de dificila pentru mine. Ca multe alte femei, si eu am o poveste despre agresiune sexuala. Am stat mult pe ganduri, nesigura daca ar trebui sa vorbesc. Si daca as fi vorbit, oare cineva m-ar fi ascultat?”, si-a inceput Kristina Cohen confesiunea de pe Facebook.

„Am fost violata in urma cu trei ani. Aveam o relatie cu un producator care era prieten cu actorul Ed Westwick, El m-a adus in casa lui Ed, unde l-am cunoscut pentru prima data. Am vrut sa plec atunci cand Ed a sugerat ca ar trebui sa facem toti sex, dar producatorul nu a vrut ca Ed sa se simta inconfortabil din cauza plecarii mele. Ed a insistat sa raman la cina. I-am spus ca sunt obosita si ca vreau sa plec, incercand sa ies dintr-o situate inconfortabila. Ed mi-a sugerat ca pot sa ma culc un pic in dormitorul de oaspeti”, a mai povestit actrita.



„Am mers si m-am culcat in camera de oaspeti si am adormit. M-am trezit brusc cu Ed deasupra mea, cu degetele lui in mine. I-am zis sa se opreasca, dar el era puternic. M-am luptat cu el cat am putut de mult, dar mi-a tinut fata in mainile lui, spunandu-mi ca vrea sa faca sex cu mine. Era paralizata, ingrozita. Nu puteam sa vorbesc, nu puteam sa ma misc. M-a tinut si m-a violat”, spune Kristina Cohen.

Ea a continuat declaratia, spuanand ca producatorul cu care avea o relatie i-a zis ca vina era a ei si ca nu ar trebui sa povesteasca nimanui ceea ce s-a intamplat deoarece Ed ii va distruge cariera.



Poti citi intreaga declaratie a actritei mai jos:

Actorul a facut in urma cu scurt timp si prima declaratie: „Nu o cunosc pe aceasta femeie. Nu am bruscat niciodata pe nimeni, in nicio maniera, si pe nicio femeie. Cu siguranta ca niciodata nu am violat pe cineva.”

Foto: PR