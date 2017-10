Artistul Ed Sheeran a fost lovit de o masina in Londra, in timp ce acesta se plimba cu bicicleta. Potrivit presei internationale, artistul a fost transportat imediat la spital si se pare ca ar avea o fractura.

In imaginea postata de Ed Sheeran, acesta apare cu mana in ghips, anuntandu-si fanii ca asteapta mai multe vesti din parte medicilor, insa potrivit unei surse acesta ar fi intr-o stare stabila. Totodata, artistul a spus ca acest accident ar putea afecta concertele pe care ar fi trebuit sa se sustina in cadrul concertului din Asia, fiindu-i aproape imposibil sa cante la chitara in aceasta stare.

Fanii au transmis imediat mesaje artistului pe Twitter, sperand totusi ca acesta nu isi va anula concertele.

