Dustin Hoffman, acuzat de hartuire sexuala

Anna Graham Hunter, in varsta de 49 de ani, a povestit ca a fost hartuita sexual de actorul Dustin Hoffman in anul 1985, cand ea avea varsta de 17 ani si lucra ca asistent de productie la filmul „Moartea unui comis-voiajor/ Death of a Salesman”.

Anna Graham Hunter a declarat ca Dustin Hoffman i-a cerut sa ii faca un masaj la picioare, chiar in prima ei zi petrecuta pe platoul de filmare. “Flirta cu mine, m-a atins pe fund, a vorbit despre sex cu mine si in fata mea. Intr-o dimineata m-am dus in cabina lui pentru a-i lua comanda pentru micul dejun; s-a uitat la mine, a zambit si a stat un pic pe ganduri. Apoi mi-a zis ca vrea un ou fiert tare… si un clitoris fiert moale. Anturajul lui a inceput sa rada, iar eu am plecat fara sa spun nimic. Apoi m-am incuiat in baie si am plans”, a povestit Anna Graham Hunter.

Cu toate acestea, ea a precizat ca isi aduce aminte cu placere de zilele petrecute pe platourile de filmare si ca s-a bucurat inclusiv de atentia lui Dustin Hoffman, dar pana la un moment dat.

In acea perioada ea i-a trimis mai multe scrisori surorii sale in care povestea despre ceea ce se intampla. Intr-una dintre scrisori, Hunter precizat ca actorul a intrebat-o daca a facut sex in weekend asa cum i-a recomandat. “Azi, cand il conduceam pe Dustin la limuzina lui, m-a pipait de fund de patru ori. L-am lovit de fiecare data, tare, si i-am spus ca este un barbat batran cu comportament neadecvat. Atunci el si-a scos palaria si aratand catre capul lui (care era ras pentru ca asa cerea rolul) si mi-a zis ca este un barbat tanar cu comportament neadecvat.”

“La 49 de ani, inteleg ca ceea ce Dustin Hoffman a facut se potriveste perfect cu tiparul de comportament cu care femeile au avut de-a face in Hollywood si oriunde in lume”, a mai declarat Hunter. “El a fost un pradator, eu eram un copil si a fost vorba de hartuire sexuala”.

Contactat de The Hollywood Reporter, Dustin Hoffman a declarat ca respecta femeile si ca ii pare rau ca ar fi avut un comportament care i-ar fi produs disconfort Annei Graham Hunter.

”Le port un respect deosebit femeilor si ma simt ingrozitor pentru faptul ca as fi facut ceva ce ar fi pus-o intr-o situatie incomoda. Imi pare rau. Acest lucru nu ma reprezinta”, a spus Dustin Hoffman.

