După trei ani de pauză, Rihanna a lansat o melodie nouă

Nu, nu este albumul R9 pe care toți fanii îl așteptau, dar e probabil cea mai bună veste pe care au primit-o de la artistă în ultimul timp.

Melodia se numește „Believe it' și este lansată în colaborare cu rapper-ul PARTYNEXTDOOR, piesa făcând parte de pe noul său album, Partymobile. Deși Rihanna cântă doar refrenul piesei, a fost suficient pentru ca piesa să strângă peste 300.000 de vizualizări în doar patru ore.

Ultima piesă pe care Rihanna a lansat-o a fost în 2017, alături de N.E.R.D. Așa că, fanii s-au arătat mai mult decât încântați de această revenire. Și rapper-ul PND a avut o pauză destul de lungă, ultimul său album, PartyNextDoor3, ieșind pe piață în 2016. Astfel că, piesa „Believe it' este o revenire pentru ambii artiști.

Însă cei doi nu sunt la prima colaborare. PARTYNEXTDOOR a lucrat cu Rihanna la albumul său ANTI pentru piesele „Work' și „Sex with me'. Iar mai târziu, în 2017 împreună cu DJ Khaled la piesa „Wild Thoughts'.

Albumul Rihannei, R9, este extrem de așteptat de toată lumea și se pare că artista lucrează la el împreună cu cei de la The Neptunes (Pharrell Whilliams și Chad Hugo). Într-un interviu acordat revistei Vogue în octombrie anul trecut, aceasta declara că va fi un album reggae. „Nu va fi însă tipic reggae, dar veți auzi elemente reggae în toate piesele. Am reggae-ul în sânge. Indiferent de cât de mult mă îndepărtez de cultura asta sau de mediul în care am crescut. Nu mă părăsește niciodată. Chiar dacă am explorat și alte genuri muzicale, era timpul să mă întorc la el'.

Până însă ca albumul să ajungă pe piață, Rihanna este extrem de implicată în acte caritabile, aceasta donând recent cinci milioane de dolari fundației sale Claire Lionel pentru a ajuta persoanele din prima linie și comunitățile marginalizate care se luptă cu pandemia de coronavirus. Iar săptămâna aceasta, cântăreața a continuat donațiile, oferind echipamente de protecție statului New York, care s-a confruntat cu un număr mare de persoane infectate cu coronavirus.

