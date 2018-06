Drew Barrymore a răspuns în cel mai bun mod unei străine care a crezut că actrița este gravidă

Actrița din seria Santa Clarita Diet a participat la emisiunea „Comedy Actresses Roundtable” împreună cu Rachel Brosnahan, Alison Brie, Tracee Ellis Ross, Debra Messing, Molly Shannon și Frankie Shaw.

În timpul emisiunii, Barrymore a povestit: „Pusesem câteva kilograme și eram într-un restaurant când o femeie îmi spune: ‘Doamne, ai atât de mulți copii!’ Eu i-am răspuns:`Doar doi’, iar ea îmi zice: `Și, evident, încă unu este pe drum.’ M-am uitat la ea și, pentru prima oară în viața mea, am spus: `Nu, sunt doar foarte grasă!’ ”

Actrițele care au fost prezente la emisiune au fost întrebate care a fost cel mai amuzant sau frustrant comentariu pe care l-au primit când dădeau o audiție pentru un rol.

Tracee Ellis Ross a fost prima care a răspuns: „Eram la o audiție, iar regizorul mi-a spus că trebuie să mai lucrez la sânii mei, deoarece sunt așezați prea jos. Acolo este locul unde i-a pus Dumnezeu, deci cred că se află într-un loc foarte bun.”

Frankie Show, care joacă în seria SMILF, a povestit grupului: „Când am dat audiție pentru House of Lies, directoarea de casting mi-a spus că ar trebui să arăt mai multă piele. Ba chiar, și-a dat cămașa jos pentru a-mi oferi topul ei. Nu am primit acel rol.”

O altă actriță aflată la emisiune, Molly Shannon, a povestit că i-a fost criticat corpul de o colegă în primele zile de carieră. „Îmi amintesc că am fost la o audiție la începutul carierei și o fată care era și ea la casting îmi spune:`O,Doamne! Ai pus 100 de kilograme?’”

De asemenea, în timpul discuției, Drew Barrymore a vorbit despre seria de pe Netflix, Santa Clarita Diet, și despre personajul pe care îl joacă, Sheila.

