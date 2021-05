Drake și fiul său, apariție adorabilă la Billboard Music Awards 2021

Decernarea Billboard Music Awards 2021 a avut loc aseară la the Microsoft Theater din Los Angeles, California, în cadrul unui show live, dar organizat în condiții de siguranță.

Printre marii câștigători s-a numărat și Drake, care a fost desemnat „Artistul Deceniului”. Cu toate acestea însă, fiul său, Adonis, a fost cu adevărat vedeta serii. Puștiul în vârstă de trei ani a urcat pe scenă alături de tatăl său și a ținut în mână marele premiu.

„Adevărul este că nu mă pricep să primesc complimente. Sunt foarte nesigur de muzica mea, și chiar și atunci când fac o treaba bună, mă întreb ce aș fi putut face mai bine. Rar sărbătoresc ceva. Să fiu sincer cu voi, nu înțeleg nici eu. Știu doar că am petrecut o mulțime de ore analizând toate lucrurile pe care le-am făcut greșit. Dar în seara asta, pentru prima oară, sunt sigur că am făcut ceva bine”., a declarat Drake pe scena Billboard Music Awards 2021.

În ceea ce privește rolul de tată, artistul a dezvăluit recent că este extrem de încântat de noua postură în care se află. „Sunt pur și simplu încântat”. De asemenea, acesta a adăugat și că părinții săi l-au inspirat, iar că modul în care îl crește pe Adonis reprezintă un cumul de practici dobândite de la aceștia. „Toate lucrurile pe care le-am învățat de la și prin tatăl meu și toate lucrurile incredibile pe care le-am învățat de la mama mea despre răbdare și iubire necondiționată.”

Anul trecut, Drake a mărturisit în cadrul emisiunii Young Money Radio with Lil Wayne că nu a „vorbit nimic cu nimeni despre ce plănuia”, făcând referire la publicarea fotografiilor cu Adonis pe social media.

„Mi-a plăcut să pot împărtăși asta cu lumea”, a spus Drake despre postarea de pe Instagram pe care a facut-o la sfârșitul lunii martie a anului trecut. „Pur și simplu m-am trezit într-o dimineață și m-am gândit: știi ce? E ceva ce chiar îmi doresc să fac.”

„Vreau să pot merge undeva cu fiul meu și să împărtășesc aceste amintiri cu el”, i-a spus Drake lui Lil Wayne. „Nu vreau să am senzația că, pentru simplul fapt că am ales să fiu o celebritate, toți trebuie să trăiască sub acest semn. Am vrut să mă eliberez cumva de asta”, a declarat artistul.

