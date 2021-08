Dorian Popa a ajuns de urgență la spital. Care este motivul și cum se simte acum

Dorian Popa a ajuns de urgență la spital. Cântărețul în vârstă de 33 de ani le-a împărtășit urmăritorilor din mediul online motivul pentru care a avut nevoie de îngrijri medicale.

Dorian Popa a povestit într-o serie de Instastories faptul că a suferit o sângerare la nivelul urechii după ce a folosit bețișoare de urechi. Acestea le-a arătat celor care îl urmăresc pe Instagram procedura la care a fost supus în momentul în care a ajuns în spital. „Aviz amatorilor, nu vă băgați bețigașe în ureche indiferent că vă spune creierul sau nu. Am făcut-o lată, îmi curge sânge din urechea asta. Sunt la ORL. Sângerarea nu se poate opri, am fost pus să aștept cu meșă. Am dat cu bățul în mânerul ciocănașului, la milimetri de timpan”, a spus Dorian Popa pe Instagram.

La câteva ore după ce a ajuns la spital, Dorian Popa a făcut primele declarații cu privire la starea sa de sănătate. „Mi-am băgat un bețigaș din ăla în ureche, eu nu mă curăț de obicei cu ele că știu că sunt de rău augur, dar m-am bălăcit în piscină și am zis să nu rămână apă acolo. De la Dumnezeu a fost. Mi-am băgat în ureche și m-am lovit foarte tare, eram aproape să-mi sparg timpanul, norocul meu e că Dumnezeu m-a dus la doctor, am reușit să rezolv, e totul ok, am reușit să lovesc mânerul ciocănelului, a fost la câțiva milimetri de timpan, îi mulțumesc lui Dumnezeu”, a declarat Dorian Popa la Antena Stars, conform spynews.ro.

Dorian Popa a menționat că acum se simte mai bine, însă este nevoit să mai meargă la un control. „Mi s-a dat o rețetă pe care trebuie să o achiziționez de la farmacie acum, trebuie să mă întorc mâine să mă revadă (…) M-am chinuit să facem hemostază, să oprim hemoragia”, adăugat Dorian Popa.

Foto: Instagram

