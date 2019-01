Donald Trump, nominalizat la Premiile Zmeura de Aur 2019

Așa cum probabil știi, Premiile Zmeura de Aur 2019 onorează cele mai proaste filme sau interpretări ale anului precedent, iar cuplul de la Casa Alba se numără printre nominalizați.

Donald și Melania Trump au fost nominalizați pentru aparițiile lor în documentarele „Death of a Nation: Can We Save America a Second Time?”, al lui Dinesh D’Souza și „Fahrenheit 11/9” al lui Michael Moore.

Cei doi se află însă într-o bună companie la categoriile la care au fost nominalizați. Donald Trump este nominalizat la categoria Cel mai prost actor, alături de Johnny Depp („Sherlock Gnomes”), Will Ferrell („Holmes & Watson”), John Travolta („Gotti”) și Bruce Willis („Death Wish”).

Melania Trump a obținut nominalizarea la Premiile Zmeura de Aur 2019 la categoria Cea mai proastă actriță în rol secundar și alături de ea mai sunt nominalizate Kellyanne Conway (ca ea însăși, „Fahrenheit 11/9”), Marcia Gay Harden („Fifty Shades Freed”), Kelly Preston („Gotti”), și Jaz Sinclair („Slender Man”).

Mai mult despre nominalizările la Premiile Zmeura de Aur 2019 găsești mai jos și ținem să precizăm că acestea se vor decerna pe 23 februarie, cu o zi înainte de mult așteptatele Oscaruri.

Cel mai prost film:

„Gotti”

„The Happytime Murders”

„Holmes & Watson”

„Robin Hood”

„Winchester”

Cel mai prost regizor:

Etan Cohen, „Holmes & Watson”

Kevin Connolly, „Gotti”

James Foley, „Fifty Shades Freed”

Brian Henson, „The Happytime Murders”

The Spierig Brothers (Michael and Peter), „Winchester”

Cea mai proastă actriță:

Jennifer Garner, „Peppermint”

Amber Heard, „London Fields”

Melissa McCarthy, „The Happytime Murders”and „Life of the Party”

Helen Mirren, „Winchester”

Amanda Seyfried, „The Clapper”

Cel mai prost actor în rol secundar:

Jamie Foxx, „Robin Hood”

Ludacris (voce), „Show Dogs”

Joel McHale, „The Happytime Murders”

John C. Reilly, „Holmes & Watson”

Justice Smith, „Jurassic World: Fallen Kingdom”

Cel mai prost scenariu:

„Death of a Nation”

„Fifty Shades Freed”

„Gotti”

„The Happytime Murders”

„Winchester”

