Donald Trump încearcă să o ia de mână pe Melania – iar reacția ei este neprețuită

O transmisiune video realizată de un post de televiziune american a reușit să suprinda câteva momente… ciudate, între președintele Donald Trump și soția sa, Melania Trump, în timpul vizitei cuplului prezidenția francez la Washington, care a avut loc zielele trecute.

Donald Trump încearcă, fără succes, să îi facă semn soției sale pentru a o lua de mână… însă reacția ei este total neutră. Urmărește și tu cele câteva secunde de agonie ale președintelui american.

“I know I’ve been an absentee dad and a horrible husband – including flagrant affairs while you were pregnant – but let’s just hold hands at this event…” pic.twitter.com/gLDCs40iCk

— Shannon Watts (@shannonrwatts) April 24, 2018