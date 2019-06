Donald Trump a încălcat protocolul regal când a întâlnit-o pe Regina Elisabeta a II-a

Președintele Donald Trump a ținut un discurs în cinstea Reginei la cina de stat de seara trecută, însă a făcut un gest care a uimit internetul. După ce s-a ridicat pentru a ține discursul, Trump a atins-o pe Regină, lucru ce încalcă protocolul regal. Președintele a ținut un discurs emoționant, descriind-o pe regină drept „o femeie extraordinară”.

Trump later appears to pat the queens back, @asebenius notes. pic.twitter.com/56e7RNGxB9

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 3 iunie 2019