Donald Trump gafeaza din nou la capitolul stil!

Ii respectam pozitia de presedinte al uneia dintre cele mai puternice tari din lume, insa exista un lucru despre care putem fi cu totii de acord, si anume lipsa stilului vestimentar al lui Trump.

Costumele pe care le-a purtat in trecut (si continua sa le poarte si in prezent), au fost alese, probabil, cu vreo trei numere mai mari, cel putin, dandu-i o imagine un pic… comica!

De data aceasta, presedintele SUA a comis o gafa si mai mare, facand ca toate greselile din trecut sa para insignificante.

In cadrul unei intalniri cu Tim Scott, senatorul statului Carolina de Sud, Trump a purtat un sacou de culoare bleumarin. Pana acum, poate ca informatia nu v-a socat prea tare. Greseala majora pe care a comis-o, insa, a fost ca la acel sacou a purtat o pereche de pantaloni negri. Si oricine care are cat de cat idee despre culori, stie ca negrul cu bleumarinul este un mare nu! Sigur, nu este nicio crima sa combini cele doua culori daca te duci la cumparaturi sau la o plimbare in parc, dar aici este vorba despre o intalnire importanta intre doi politicieni si ar trebui sa se tina cont macar de niste reguli de baza in ceea ce priveste cromatica.

Lasandu-l pe Trump la o parte ( pentru putin), nu uita sa admiri si sosetele colorate cu buline ale senatorului, care se intrevad de sub pantaloni.

Cu toate astea, acest mic accident vestimentar este o nimica toata pe langa toata activitatea si gafele politice pe care le-a facut pana acum presedintele. Si sa nu uitam ca mandatul lui este doar la inceput, asa ca ne putem astepta sa mai avem parte de astfel de moment de amuzament pe viitor!

Si, ca o mica sugestie de la noi catre Donald Trump, nu ar strica sa ia in considerare sa angajeze un nou stilist. Nu este ca si cum nu si-ar permite, in fond!

Text: Petra Murariu-Magureanu

Foto: Hepta