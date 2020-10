Donald și Melania Trump s-au infectat cu coronavirus

Donald și Melania Trump au anunțat că au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Cei doi vor intra imediat în carantină.

Donald și Melania Trump s-au testat după ce președintele Statelor Unite ale Americii a călătorit cu o consilieră, Hope Hicks, care a fost diagnosticată cu Covid-19. Aceasta a manifestat simptome ale bolii și a fost diagnosticată joi.

Anunțul că Donald și Melania Trump au coronavirus a fost postat pe Twitter de președintele american, care a scris: „Astă seară, prima doamnă și cu mine am fost testați pozitiv pentru Covid-19. Vom începe carantina și procesul de recuperare imediat. Vom trece prin asta ÎMPREUNĂ!”

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Donald Trump este considerat unul dintre liderii lumii care a reacționat greșit în gestionarea epidemiei de coronavirus care a afectat întreaga lume, acesta refuzând să poarte mască și diseminând informații false despre virus pentru o lungă perioadă de timp, lucru care ar fi condus la un număr uriaș al infectărilor în SUA, 7.494.671 de persoane infectate, și 212.660 de morți.

Prima doamnă Melania Trump a postat, la rândul ei, pe contul de Twitter, un mesaj: „Așa cum li s-a întâmplat multor americani anul acesta, eu și președintele suntem în carantină după ce am fost testați pozitiv cu Covid-19. Ne simțim bine, iar eu am amânat toate programările. Asigurați-vă că sunteți în siguranță și vom trece prin asta împreună.”

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020